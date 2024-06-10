Відключення світла та графіки хочуть зробити більш справедливими: що для цього роблять

Списки критичної інфраструктури в рамках цього процесу будуть переглянуті та оновлені

В Україні відбувається інвентаризація, за допомогою якої розподіл споживання електроенергії та відключення світла буде більш справедливим. Це стосується як критичної інфраструктури, так і побутових споживачів.

Про це сказав голова Державної інспекції з енергетичного нагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону. За його словами, у рамках цього процесу оновлять списки критичної інфраструктури.

"Ця чергова інвентаризація покликана на те, щоб упорядкувати цей процес. Буде оновлено списки критичної інфраструктури. І вони будуть враховані в балансі кожної області", — зазначив Слободян.

Також він додав, що кожна область має свій певний ліміт споживання електроенергії. Якщо "відняти" від ліміту об’єкти критичної інфраструктури, решта розподілена на побутових споживачів, які найбільше залучаються до графіків погодинних відключень.

Слободян наголосив, що зараз робиться все можливе, щоб розподіл відбувався справедливо. Це допоможе уникнути випадків, коли з електропостачанням залишаються об’єкти, які не відіграють значної ролі.

Зазначимо, що "Телеграф" поговорив із Геннадієм Рябцевим і ситуації зі світлом у країні: "Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення і як зігрітися взимку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Уряді вигадали, як знизити навантаження на енергосистему. Для цього люди повинні будуть відмовитись від деяких зручностей.