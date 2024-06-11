У Києві світла не буде до ночі: в "Укренерго" розповіли, чому графіки діятимуть довше

У енергосистемі спостерігається нестабільна ситуація

У вівторок, 11 червня, подовжили термін застосування графіків стабілізаційних відключень світла у Києві. Вони діятимуть з 14:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго". Зазначається, що споживання електрики у спеку продовжує зростати й показує відсутність економії.

"Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", — йдеться у повідомленні.

"Укренерго" підкреслює, що Україна залучила імпорт та аварійну допомогу з країн Європи для подолання дефіциту в енергосистемі. Однак і цього не вистачає, щоб тримати баланс.

"Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 865 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 636 МВт", — зазначає пресслужба.

Крім цього, компанія нагадала, що через погодні умови на ранок залишається знеструмленими 51 населений пункт у 5 областях держави, зокрема і на Київщині.

Нагадуємо, переглянути графіки відключень світла можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно зробити декілька кроків:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, що відключення світла та графіки хочуть зробити більш справедливими. При доведенні лімітів буде враховуватися наявність критичної інфраструктури.