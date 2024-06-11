Львів без світла: коли вимикатимуть електрику сьогодні і чи діють графіки

Стосується побутових та промислових споживачів

У вівторок, 11 червня, у Львові та області, як і по всій території Україні, діють стабілізаційні графіки відключень світла. Обмеження електрики будуть застосовуватись з 14:00 до 23:00.

"Телеграф" публікує графіки відключень електроенергії у Львові та області. Вони вводяться за розпорядженням державної компанії НЕК "Укренерго" відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України.

"З 14:00 до 23:00 діятимуть графіки погодинних відключень", — повідомляє Львівобленерго.

Зазначається, що обмеження світла стосуватимуться і побутових, і промислових споживачів.

У графіках відключень для кожної групи, яких на Львівщині шість, зазначено день та орієнтовний час вимкнення.

Зауважимо, що графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час відключень або ж вимикатимуть не всіх.

Також дізнатися свою групу можна за допомогою:

сайту "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла");

чат-боту "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Нагадаємо, що відключення світла та графіки хочуть зробити більш справедливими. Це стосується як критичної інфраструктури, так і побутових споживачів. Наразі енергетики роблять усе можливе, аби розподіл електрики був справедливим.

Раніше "Телеграф" писав, що відключення світла будуть ще два-три роки.