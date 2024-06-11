Відключення світла в Україні 11 червня: як сьогодні діятимуть графіки

У спеку споживання електроенергії зростає

В Україні з понеділка, після перерви у неділю, знову почали застосовувати відключення світла. У Києві та області, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях у вівторок, 11 червня, графіки стабілізаційних відключень діятимуть з 14:00 до 19:00.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ДПЕК. У разі змін там пообіцяли оперативно інформувати.

Варто зазначити, що така сама ситуація мала бути і по всій Україні, але в "Укренерго" попередили, що 11 червня по всій країні дію графіків продовжили. Вони діятимуть не з 14 до 19 години, як анонсувалося раніше, а з 14:00 до 23:00.

"Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", — пояснили енергетики.

Нагадаємо, раніше радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко розповів, що з 24 червня ліміти споживання електроенергії рівномірно розподілятимуться між областями. Однак перед цим від загального обсягу забиратимуть обсяг електроенергії, яка потрібна критичній інфраструктурі, а вже залишок — розподілятиметься. Це має призвести до рівномірніших відключень по всій країні.

Читайте також інтерв’ю "Телеграфа" з доктором наук з державного управління, професором Києво-Могилянської школи управління, який працює на стику громадського управління, економіки та енергетики Геннадієм Рябцевим: Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує, — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення і як зігрітися взимку