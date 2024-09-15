Господар не покинув друга: порятунок собаки з розбитої КАБ багатоповерхівки в Харкові зворушив мережу

З собакою все гаразд

У Харкові після обстрілу врятували собаку та її господаря з квартири на 12 поверсі. Вони не змогли залишити будинок, оскільки поверхом нижче сталася пожежа.

Відео рятувальної операції потрапило на відео та було оприлюднено в telegram-каналі Думка. Крім того, у ЗМІ повідомили, що собака перебуває на пізній стадії вагітності.

Зазначається, що господар свійської тварини навідріз відмовився залишати квартиру без вихованця.

Як видно на відео, собаку помістили на спеціальні ноші, за допомогою яких підняли її на дах. Її власника було евакуйовано через кілька хвилин.

У ЗМІ тим часом показали відео, на якому видно, що з твариною все гаразд. Врятований чоловік також не постраждав.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що під завалами все ще залишаються люди, а тому рятувальна операція продовжується.

Як повідомлялося раніше, росіяни скинули на Харків та прилеглі населені пункти шість авіабомб. Одна з них впала на багатоповерхівку, через що постраждали 35 людей, серед яких троє дітей. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються.