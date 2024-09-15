Хозяин не бросил друга: спасение собаки из разбитой КАБ многоэтажки в Харькове растрогало сеть

С собакой все в порядке

В Харькове после обстрела спасли собаку и ее хозяина, из квартиры на 12 этаже. Они не смогли покинуть дом, поскольку этажом ниже произошел пожар.

Видео спасательной операции попало на видео и было обнародовано в telegram-канале Думка. Кроме того, в СМИ сообщили, что собака находится на поздней стадии беременности.

Отмечается, что хозяин домашнего животного наотрез отказался покидать квартиру без питомца.

Как видно на видео, собаку поместили на специальные носилки, с помощью которых подняли ее на крышу. Ее владелец был эвакуирован спустя несколько минут.

В СМИ тем временем показали видео, на котором видно, что с животным все хорошо. Спасенный мужчина тоже не пострадал.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что под завалами все еще остаются люди, а потому спасательная операция продолжается.

Как сообщалось ранее, россияне скинули на Харьков и прилегающие населенные пункты шесть авиабомб. Одна из них упала на многоэтажку из-за чего пострадали 35 человек, среди которых трое детей. Работы по ликвидации последствий продолжаются.