У Харкові жорстоко побили та обікрали військового: злочинців чекає покарання (фото)

Зловмисники напали на 45-річного військовослужбовця, завдали йому тілесних ушкоджень

Двох 38-річних чоловіків взято під варту за жорстоке пограбування військовослужбовця в Харкові. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі за злочин, скоєний в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області. Інцидент стався 27 грудня близько 18:00 поблизу підземного переходу на вулиці Привокзальній.

Зловмисники помітили 45-річного військового, який приїхав у відпустку, та спланували напад. Один із нападників спочатку вдарив чоловіка кулаком в обличчя, а коли той впав, обидва почали бити його ногами. Зламавши опір потерпілого та завдавши йому тілесних ушкоджень, грабіжники викрали його телефон, документи, гроші та інші особисті речі.

Правоохоронці швидко відреагували на злочин та затримали підозрюваних. За рішенням суду обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм оголошено підозру за статтею про грабіж, поєднаний з насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування у справі триває. Прокуратура наголошує, що відповідно до Конституції України, підозрювані вважаються невинуватими до встановлення їхньої вини обвинувальним вироком суду.

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