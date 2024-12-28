На Київщині водій наїхав на співробітника ТЦК: той у відповідь розбив йому скло (відео)

У поліції проводять розслідування

На Київщині водій відмовився надавати документи співробітнику ТЦК і спробував втекти з місця події. Військовий у відповідь розбив тому лобове скло.

Кадри пригоди розлетілися мережею 28 грудня, проте в ЗМІ з’явилася інформація, що подія сталася 26 грудня неподалік Глевахи. У столичній поліції повідомили, що вже розпочали розслідування за фактом інциденту.

На кадрах видно, що чоловік, ігноруючи попередження правоохоронця, намагається виїхати з місця події та робить наїзд на чоловіка у формі.

Обережно, на кадрах є нецензурна лексика.

"Продовжиши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто. Водій з місця події втік. Потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можуть співробітники ТЦК зупиняти автомобілі під час дії воєнного стану. Законодавство встановлює вичерпний перелік підстав для зупинення транспортних засобів працівниками ТЦК.