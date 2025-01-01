В Харькове жестоко избили и обворовали военного: преступников ждет наказание (фото)

Злоумышленники напали на 45-летнего военнослужащего, нанесли ему телесные повреждения

Двое 38-летних мужчин взяты под стражу за жестокое ограбление военнослужащего в Харькове. Им грозит до 10 лет лишения свободы за преступление, совершенное в условиях военного положения.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области. Инцидент произошел 27 декабря около 18:00 вблизи подземного перехода по улице Привокзальной.

Злоумышленники заметили приехавшего в отпуск 45-летнего военного и спланировали нападение. Один из нападавших сначала ударил мужчину кулаком в лицо, а когда тот упал, оба стали бить его ногами. Сломив сопротивление потерпевшего и нанеся ему телесные повреждения, грабители похитили его телефон, документы, деньги и другие личные вещи.

Правоохранители быстро отреагировали на преступление и задержали подозреваемых. По решению суда обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им объявлено подозрение по статье о грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Досудебное расследование по делу продолжается. Прокуратура подчеркивает, что согласно Конституции Украины, подозреваемые считаются невиновными в установлении их вины обвинительным приговором суда.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области водитель отказался предоставлять документы сотруднику ТЦК и попытался скрыться с места происшествия. Военный в ответ разбил том лобовое стекло.