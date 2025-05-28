"Якби ще почути, що війна закінчилась...": у Харкові комунальники підстригали ножицями газон та захопили перехожих

Харківські комунальники попри війну дбають про красу міста

Харківські комунальники, схоже, вирішили спробувати себе в ландшафтному дизайні. Замість звичайного косіння газону вони взялися підстригати краї клумб спеціальними великими ножицями.

Такий незвичний підхід до благоустрою привернув увагу перехожих біля залізничного вокзалу. Відповідне відео опублікувала користувачка соціальної мережі ТікТок.

На кадрах видно, як працівники комунальної служби акуратно підстригають траву великими садовими ножицями. Жінка, яка знімала відео, не приховувала захоплення від побаченого. За її словами, територія біля вокзалу стало набагато кращою після таких робіт.

"Вокзальна… Тепер тут так гарно! Якби ще почути, що війна скінчилась…" — написала авторка ролика під відео. У коментарі вона відзначила роботу фонтану, який нещодавно запустили на цій території.

Попри постійні обстріли комунальники продовжують дбати про благоустрій міста. Працівники комунальних служб підходять до справи не формально, а з душею — ретельно обробляють кожен куточок, як справжні господарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія знайшла новий небезпечний спосіб кошмарити Харків. Такого не було від початку повномасштабної війни.