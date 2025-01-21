Гостиний двір на Подолі міг існувати ще за часів Русі: археологи знайшли нові докази

В історичному серці Києва, височіє величний Гостиний двір – свідок багатовікової історії міста

Гостиний двір у Києві – це не лише архітектурна пам'ятка, а й важливий історичний центр, що відігравав значну роль у торгівлі з XVII століття. Розташований на території, яка колись була князівською садибою, він став місцем зустрічі ремісників і торговців, де здійснювалася активна торгівля.

Історик Іван Зоценко розповів про справжню цінність Гостиного двору. Однак без чіткої стратегії реконструкції може бути втраченою не лише його архітектурна цінність, а й можливість для подальших археологічних досліджень.

Історія Гостиного двору

Гостиний двір був закладений у 1809 році, але його будівництво затягнулося через численні перешкоди, включаючи пожежі та війни. Спочатку планувалося збудувати двоповерхову будівлю, однак через обставини залишився лише одноповерховий варіант. За часів Наполеонівських війн та пізніше будівництво знову зупинилося, і споруда залишалася недобудованою протягом десятиліть.

Археологічні дослідження

У 2012-2013 роках проводились археологічні розкопки на території Гостиного двору, які виявили сліди торгівельних рядів та інші артефакти, що свідчать про активну торгівлю в давньоруський період. Дослідження показали, що тут існували не лише торгові площі, а й елементи садибної забудови, що вказує на тривале використання території.

Цікаві факти

Археологи знайшли численні артефакти, які підтверджують існування торгових рядів VII-XI століть. Це свідчить про те, що Гостиний двір був важливим торговим центром ще в давні часи.

Під землею залишилися значні культурні нашарування, які можуть дати більше інформації про історію цього місця. Археологи вважають, що дослідження можуть продовжитися в майбутньому.

Існує кілька проєктів реконструкції Гостинного двору, включаючи ідею встановлення скляного купола. Проте реалізація їх залишається невизначеною.

Сучасні плани та виклики

Сьогодні Гостиний двір потребує реконструкції. З огляду на складну історію — від пожеж до військових конфліктів — його реконструкція повинна враховувати не лише сучасні вимоги до архітектури, але й зберегти його історичну цінність.

Ця пам'ятка залишається важливим об'єктом для досліджень і розвитку міста. ЇЇ потенціал для створення культурного простору та музеїв є величезним, і майбутні покоління дослідників можуть ще багато дізнатися про цю унікальну пам'ятку історії Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Києву точно більше ніж 1500 років, і заснували його не легендарні брати. Сьогодні є унікальні реконструкції міста часів середньовіччя, створені командою архітекторів і наукових консультантів.