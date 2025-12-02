Харківський "міст закоханих", про який забули: як виглядає зараз (фото)

У кінці 2000-х міст був популярним серед закоханих

Одне з романтичних місць Харкова, яке серед місцевих середнього віку називається "Мостом закоханих" знаходиться над Клочківським узвозом. З'єднує цей міст район біля ХНУ ім. Каразіна та зоопарку із будинками за Держпромом. Правильна назва — Зоологічний міст.

Збудували цей пішохідний міст ще у 1952 році. В кінці 2000-х років закохані почали вішати на ньому замки, як символі вічності кохання. Місце було достатньо тихе та усамітнене, щоб молоді пари залюбки тут прогулювались. З 2010 року на мосту встановили підсвітку, але замки залишили.

Зоологічний міст до реконструкції

Замки на Зоологічному мосту

Повністю реконструювали міст у 2021 році. Він змінився до невпізнаваності — встановили інший каркас, бокові арки, але пам'ятаючи, що це було місце для закоханих, лишили сталеві троси для нових замочків.

Зоологічний міст після реконструкції/ Фото: Артем Гребенюк

Зоологічний міст з тросами для замків/ Фото: Артем Гребенюк

Однак з відкриттям іншого пішохідного моста в сквері Стрілка на набережній у 2010 популярність Зоологічного мосту поступово спадала. Саме міст на набережній вважається наразі "мостом закоханих", та це не применшує краси та затишку зони біля зоопарку.

