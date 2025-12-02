Харьковский "мост влюбленных", о котором забыли: как выглядит сейчас (фото)

В конце 2000-х городов был популярен среди влюбленных

Одно из романтических мест Харькова, которое среди местных средних лет называется "Мостом влюбленных" находится над Клочковским спуском. Соединяет этот мост район возле ХНУ им. Каразина и зоопарка с домами по Госпрому. Правильное название — Зоологический мост.

Построили этот пешеходный мост еще в 1952 году. В конце 2000-х годов влюбленные начали вешать на нем замки как символы вечности любви. Место было достаточно тихое и уединенное, чтобы молодые пары с удовольствием здесь прогуливались. С 2010 года на мосту была установлена подсветка, но замки оставили.

Зоологический мост к реконструкции

Замки на Зоологическом мосту

Полностью реконструировали мост в 2021 году. Он изменился до неузнаваемости — установили другой каркас, боковые арки, но помня, что это было место для влюбленных, оставили стальные тросы для новых замочков.

Зоологический мост после реконструкции/ Фото: Артём Гребенюк

Зоологический мост с тросами для замков/ Фото: Артем Гребенюк

Однако с открытием другого пешеходного моста в сквере Стрелка на набережной в 2010 году популярность Зоологического моста постепенно спадала. Именно мост на набережной считается "мостом влюбленных", но это не умаляет красоты и уюта зоны возле зоопарка.

Ранее Телеграф рассказывал об интересном доме в Харькове, который называется Ноев ковчег. Такое прозвище ему дали не из-за библейской истории.