Харьковский "мост влюбленных", о котором забыли: как выглядит сейчас (фото)
Одно из романтических мест Харькова, которое среди местных средних лет называется "Мостом влюбленных" находится над Клочковским спуском. Соединяет этот мост район возле ХНУ им. Каразина и зоопарка с домами по Госпрому. Правильное название — Зоологический мост.
Построили этот пешеходный мост еще в 1952 году. В конце 2000-х годов влюбленные начали вешать на нем замки как символы вечности любви. Место было достаточно тихое и уединенное, чтобы молодые пары с удовольствием здесь прогуливались. С 2010 года на мосту была установлена подсветка, но замки оставили.
Полностью реконструировали мост в 2021 году. Он изменился до неузнаваемости — установили другой каркас, боковые арки, но помня, что это было место для влюбленных, оставили стальные тросы для новых замочков.
Однако с открытием другого пешеходного моста в сквере Стрелка на набережной в 2010 году популярность Зоологического моста постепенно спадала. Именно мост на набережной считается "мостом влюбленных", но это не умаляет красоты и уюта зоны возле зоопарка.
