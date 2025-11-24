Перший кінотеатр Східної Європи: як Харків обігнав Київ і Москву (фото, відео)

Перший спеціально збудований кінотеатр відкрився у Харкові в 1908 році

Харків став одним із перших міст не лише України, а й усієї Східної Європи, де з’явився стаціонарний кінотеатр, зведений за спеціальним проєктом. 3 березня 1908 року на сучасному Полтавському шляху відкрився кінотеатр братів Боммер — перший такий заклад міста і Російської імперії. Київ та Москва отримали власні спеціально збудовані кінотеатри пізніше.

Автором проєкту виступив архітектор Борис Корнієнко, а засновниками — французькі піддані брати Боммер. Новий кінотеатр на 400 місць став зразковим: розкішне фоє на другому поверсі, просторий глядацький зал унизу, оркестр перед сеансами і стиль, що наслідував паризькі кінотеатри.

Цікавий факт — в тодішніх кінотеатрах зали розміщувались на першому поверсі, а фоє та ресторан з музикою на другому через активність глядачів. Вони могли стрибати, тупати ногами, а будівлі були не надто міцними, тож щоб не провалились — зали були внизу. Це також стало плюсом і в сучасному світі — "Боммер" був єдиним інклюзивним кінотеатром.

Старовинні афіші "Боммеру"

Харків — колиска українського кіно

Уже через пів року після відкриття у "Боммері" почали власне кіновиробництво: штатний оператор зняв перші професійні хронікальні сюжети Харкова — "Хресний хід у Харкові" та "Види міста Харкова". У 1909 році саме тут створили перший художній фільм, знятий у Харкові — комедію "Чудо граммофон…".

Тут запускали кіно

Зал "Боммеру"

У наступні роки "Боммер" випустив документальні стрічки про Одесу, Харківський паровозобудівний завод, місцеві свята та події. Це був один із найактивніших центрів раннього кінопроцесу на українських землях.

Буремна історія кінотеатру

Касова зона в 2014 році

За понад століття історії кінотеатр пережив революцію, війни, націоналізацію та нескінченні перейменування — від "Кінотеатру №5" до "імені Дзержинського". У 1993 році заклад отримав назву "Зустріч", а у 2003-му повернув історичне ім’я — "Боммер".

До 2021 року це був один із найстаріших діючих кінотеатрів Східної Європи. Здебільшого тут показували некомерційне, авторське та фестивальне кіно. Останніми роками кінотеатр не працював через технічний стан — будівля, якій виповниться 115 років, потребує ремонту. У 2023 його приєднали до Обласного театрально-концертного центру.

