Новогодние елки в Харькове дешевле, чем в прошлом году. Когда и на сколько вырастет цена

Областной центр уже готовится к праздникам

В Харькове, как и во многих городах Украины, начали продавать рождественские и новогодние елки. Сейчас цены на них ниже, чем в прошлом.

Однако, предупреждают продавцы, ближе к праздникам, стоимость праздничных деревьев вырастут, пишет "Объектив". Есть елки по цене от 300 гривен до 1200. По словам продавца, цены на елки на 8-10-12 процентов ниже, чем в 2024 году.

Однако, ближе к Новому году, прогнозирует он, цены традиционно пойдут вверх. Однако существенного увеличения стоимости новогодних деревьев он не предполагает.

Скорее всего, будут подниматься цены. Как люди пойдут. Скорее всего, повысятся максимум на 5 процентов, — говорит мужчина

Сколько стоили новогодние елки в 2024 году

Цены на елки в Харькове в 2025 году

Цены на праздничное хвойное дерево в Харькове очень разные – от 300 гривен до 7 тысяч. Например, обычная сосна стоит 500-1200 гривен, крымская сосна (Красноград) — 600-1200 гривен. Пихта сборная из веточек — 300-700 гривен, пихта в горшках 3000-4500 гривен. Самое дорогое новогоднее дерево — пихту Нордмана, доставленную из Дании, можно приобрести за 2000-7000 гривен.

Елочный базар в Харькове. Фото: Суспільне

