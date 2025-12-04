Від низьких до космічних: які ціни на ялинки у Харкові у 2025 році (фото)

Вартість залежить від розміру святкового дерева

У Харкові стартував продаж живих новорічних ялинок. Придбати святкове дерево можна від 300 гривень до 7 тисяч.

Що потрібно знати:

Найдоступніші варіанти — сосна звичайна і кримська сосна

Найдорожчі ялинки — ялиця Нордмана та ялиця у горщиках

Купити ялинки можна у Харкові за адресою: вул. Молочна, 3

Відповідну інформацію було опубліковано на сторінці Instagram "100elok" — компанія, яка продає ялинки оптом в Україні. Там розповіли, скільки цього року коштуватимуть новорічні красуні.

Ціни на ялинки у Харкові

Сосна звичайна 500-1200 грн. (Полтава);

Сосна звичайна. Фото: скріншот "100elok"

Сосна кримська 600-1200 грн (Красноград);

Сосна кримська. Фото: скріншот "100elok"

Ялиця збірна 300-700 грн (Чернівці)

Ялиця збірна. Фото: скріншот "100elok"

Ялиця в горщиках 3000-4500 грн (Львів)

Ялиця в горщиках. Фото: скріншот "100elok"

Ялиця Нордмана 2000-7000 грн (Данія);

Ялиця Норманда. Фото: скріншот "100elok"

Підставки 200-700 грн. (Харків).

Підставки для ялинки. Фото: скріншот "100elok"

Ціни на зібрані ялинки

Це штучно виготовлені новорічні дерева, які роблять не з одного цільного стовбура, а збирають зі зрізаних гілок хвойних дерев. Гілки закріплюються на каркасі і створюється форма звичайної ялинки.

Коштують вони від 200 до 700 гривень, залежно від розміру:

50 см — 300 грн

Збірна ялинка за 300 гривень. Фото: скріншот "100elok"

70 см — 400 грн

Збірна ялинка за 400 гривень. Фото: скріншот "100elok"

80 см — 500 грн

Збірна ялинка за 500 гривень. Фото: скріншот "100elok"

100 см — 600 грн

Збірна ялинка за 600 гривень. Фото: скріншот "100elok"

120 см — 700 грн

Збірна ялинка за 700 гривень. Фото: скріншот "100elok"

Де продають ялинки

Придбати ялинки за вказаними цінами можна по вул. Молочна, 3 ТЦ "Епос" з 7:00 до 20:00.

