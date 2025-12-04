Рус

Від низьких до космічних: які ціни на ялинки у Харкові у 2025 році (фото)

Анастасія Мокрик
Новорічні ялинки у Харкові Новина оновлена 04 грудня 2025, 14:26
Новорічні ялинки у Харкові. Фото Колаж "Телеграфу"

Вартість залежить від розміру святкового дерева

У Харкові стартував продаж живих новорічних ялинок. Придбати святкове дерево можна від 300 гривень до 7 тисяч.

Що потрібно знати:

  • Найдоступніші варіанти — сосна звичайна і кримська сосна
  • Найдорожчі ялинки — ялиця Нордмана та ялиця у горщиках
  • Купити ялинки можна у Харкові за адресою: вул. Молочна, 3

Відповідну інформацію було опубліковано на сторінці Instagram "100elok" — компанія, яка продає ялинки оптом в Україні. Там розповіли, скільки цього року коштуватимуть новорічні красуні.

Ціни на ялинки у Харкові

  • Сосна звичайна 500-1200 грн. (Полтава);
Сосна звичайна
Сосна звичайна. Фото: скріншот "100elok"
  • Сосна кримська 600-1200 грн (Красноград);
Сосна кримська
Сосна кримська. Фото: скріншот "100elok"
  • Ялиця збірна 300-700 грн (Чернівці)
Ялиця збірна
Ялиця збірна. Фото: скріншот "100elok"
  • Ялиця в горщиках 3000-4500 грн (Львів)
Ялиця в горщиках
Ялиця в горщиках. Фото: скріншот "100elok"
  • Ялиця Нордмана 2000-7000 грн (Данія);
Ялиця Норманда
Ялиця Норманда. Фото: скріншот "100elok"
  • Підставки 200-700 грн. (Харків).
Підставки для ялинки
Підставки для ялинки. Фото: скріншот "100elok"

Ціни на зібрані ялинки

Це штучно виготовлені новорічні дерева, які роблять не з одного цільного стовбура, а збирають зі зрізаних гілок хвойних дерев. Гілки закріплюються на каркасі і створюється форма звичайної ялинки.

Коштують вони від 200 до 700 гривень, залежно від розміру:

  • 50 см — 300 грн
Збірна ялинка
Збірна ялинка за 300 гривень. Фото: скріншот "100elok"
  • 70 см — 400 грн
Збірна ялинка
Збірна ялинка за 400 гривень. Фото: скріншот "100elok"
  • 80 см — 500 грн
Збірна ялинка
Збірна ялинка за 500 гривень. Фото: скріншот "100elok"
  • 100 см — 600 грн
Збірна ялинка
Збірна ялинка за 600 гривень. Фото: скріншот "100elok"
  • 120 см — 700 грн
Збірна ялинка
Збірна ялинка за 700 гривень. Фото: скріншот "100elok"

Де продають ялинки

Придбати ялинки за вказаними цінами можна по вул. Молочна, 3 ТЦ "Епос" з 7:00 до 20:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де продають штучні ялинки за копійки у Харкові.

