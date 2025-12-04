Від низьких до космічних: які ціни на ялинки у Харкові у 2025 році (фото)
Вартість залежить від розміру святкового дерева
У Харкові стартував продаж живих новорічних ялинок. Придбати святкове дерево можна від 300 гривень до 7 тисяч.
Що потрібно знати:
- Найдоступніші варіанти — сосна звичайна і кримська сосна
- Найдорожчі ялинки — ялиця Нордмана та ялиця у горщиках
- Купити ялинки можна у Харкові за адресою: вул. Молочна, 3
Відповідну інформацію було опубліковано на сторінці Instagram "100elok" — компанія, яка продає ялинки оптом в Україні. Там розповіли, скільки цього року коштуватимуть новорічні красуні.
Ціни на ялинки у Харкові
- Сосна звичайна 500-1200 грн. (Полтава);
- Сосна кримська 600-1200 грн (Красноград);
- Ялиця збірна 300-700 грн (Чернівці)
- Ялиця в горщиках 3000-4500 грн (Львів)
- Ялиця Нордмана 2000-7000 грн (Данія);
- Підставки 200-700 грн. (Харків).
Ціни на зібрані ялинки
Це штучно виготовлені новорічні дерева, які роблять не з одного цільного стовбура, а збирають зі зрізаних гілок хвойних дерев. Гілки закріплюються на каркасі і створюється форма звичайної ялинки.
Коштують вони від 200 до 700 гривень, залежно від розміру:
- 50 см — 300 грн
- 70 см — 400 грн
- 80 см — 500 грн
- 100 см — 600 грн
- 120 см — 700 грн
Де продають ялинки
Придбати ялинки за вказаними цінами можна по вул. Молочна, 3 ТЦ "Епос" з 7:00 до 20:00.
