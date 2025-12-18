Рус

Вихідні зі "слизьким" сюрпризом. Що чекає Харків вже найближчими днями

Тетяна Кармазіна
Ожеледиця у Харкові
Ожеледиця у Харкові. Фото Колаж "Телеграфу"

Водії мають бути дуже обережні

На вихідних в Україні очікується короткочасне похолодання. Харків також потрапить під зміну погоди: місто накриють сніг та ожеледиця.

Що треба знати:

  • Харків зустріне суботу без опадів, але з туманом і слизькими дорогами
  • Температура повітря протягом вихідних коливатиметься в межах 0…+2 градусів
  • У неділю очікується похмура погода зі снігом

Згідно з прогнозами українських синоптиків, за даними Укргідрометцентру, у суботу, 20 грудня, у Харкові очікується мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається, крім туману. На окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці, тому водіям слід бути обережними. Вітер південного напрямку, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах 0…+2 градуси.

Прогноз погоди для Харкова на 20 грудня у Харкові
Прогноз погоди на 20 грудня у Харкові
Харків прогноз погоди на 20 грудня
Прогноз погоди на 20 грудня. Дані метеосайту Ventusky

У неділю, 21 грудня, погода буде переважно похмурою: сонце лише зрідка виглядатиме з-за щільних хмар. Від самого ранку синоптики прогнозують снігопад, який триватиме у першій половині дня та поступово припиниться ближче до обіду. Протягом дня істотних змін температури не очікується: за даними сервісу Meteofor, стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 0 до +1 градуса.

Погода 21 грудня у Харкові
Погода 21 грудня у Харкові. Дані метеосайту Ventusky
Прогноз погоди Харків
Прогноз погоди на найближчі дні

Раніше повідомлялось, що з початком січня Харків накриють морози. Стовпчики термометрів можуть опуститися до -17 градусів.

