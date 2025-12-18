Выходные со "скользким" сюрпризом. Что ждет Харьков уже в ближайшие дни
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Водители должны быть очень осторожны
На выходных в Украине ожидается кратковременное похолодание. Харьков также попадет под смену погоды: город накроют снег и гололедица.
Что нужно знать:
- Харьков встретит субботу без осадков, но с туманом и скользкими дорогами
- Температура воздуха в течение выходных будет колебаться в пределах 0…+2 градусов
- В воскресенье ожидается пасмурная погода со снегом
Согласно прогнозам украинских синоптиков, по данным Укргидрометцентра, в субботу, 20 декабря, в Харькове ожидается переменная облачность, существенных осадков не предполагается, кроме тумана. На отдельных участках дорог возможно образование гололеда, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Ветер южного направления, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+2 градуса.
В воскресенье, 21 декабря, погода будет преимущественно пасмурной: солнце лишь изредка будет выглядывать из-за плотных облаков. С самого утра синоптики прогнозируют снегопад, который продлится в первой половине дня и постепенно прекратится к обеду. В течение дня существенных изменений температуры не ожидается: по данным сервиса Meteofor, столбики термометров будут колебаться в пределах от 0 до +1 градуса.
Ранее сообщалось, что с началом января Харьков накроют морозы. Столбики термометров могут опуститься до -17 градусов.