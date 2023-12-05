10 способів непомітно покласти подарунок під подушку на День Миколая 2025

Ці поради дозволять вам зробити ранок для дитини чарівним

Цього року свято Святого Миколая відзначається двічі: 6 грудня за новим календарем та 19 грудня за старим стилем — ця дата припадає на п'ятницю. З цим днем ​​пов'язано безліч відомих обрядів та традицій.

Одним із найчарівніших моментів зими залишається ніч на Миколая, коли під подушкою у дітей зненацька з'являється довгоочікуваний подарунок. Але як вручити його так, щоб не потурбувати сон малюків? Існують корисні поради, які допоможуть вам виконати цю святкову місію максимально тихо та непомітно.

Плануйте все завчасно. Подумайте, де краще зберігати подарунок, щоб він був під рукою, але не в полі зору дитини. Ідеальним варіантом може бути ваша спальня чи шафа.

Найкращий час для "операції" — глибока ніч, коли дитина вже давно спить. Зазвичай, це 2-3 години після того, як вона лягла спати.

Перед тим, як входити в кімнату, зніміть взуття. Рухайтеся максимально обережно і тихо. Якщо підлога скрипить, спробуйте запам'ятати "безпечні" місця, щоб ступати тільки там.

Покладіть подарунок під подушку легкими, але впевненими рухами. Намагайтеся не торкатися самої подушки, щоб не викликати відчуття руху у сплячої дитини.

Якщо подарунок великий, спробуйте спочатку підкласти під подушку щось невелике, а потім замінити його на подарунок. Так дитина не відчує раптових змін.

Якщо ви боїтеся, що все одно розбудите дитину, покладіть подарунок поруч з ліжком або в інше місце, де вона його точно знайде вранці.

Перед святом спробуйте потренуватися. Ви можете спробувати покласти під подушку щось не дуже важливе, щоб побачити, наскільки вам вдасться це зробити непомітно.

Пам'ятайте, що найголовніше у цій задачі — це любов та турбота, які ви вкладаєте у цей маленький вчинок. Навіть якщо ваша місія не вдасться на всі 100%, радість і щастя в очах дитини, коли вона знайде свій подарунок, варте цього.

Для багатьох ця світла подія пов'язана зі спогадами дитинства та початком різдвяно-новорічної пори. "Телеграф" підготував привітання з днем ​​святого Миколая 2025.