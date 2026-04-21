Квітень скасовується? Харків може накрити аномальне похолодання зі снігом: названо дату

Середні температури не перевищуватимуть +9 градусів

У Харкові очікується суттєве похолодання. Найхолоднішого дня цього тижня (21-27 квітня) стовпчики термометрів опустяться майже до +5 градусів (вдень).

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, за даними сервісу, найближчими днями в обласному центрі погода буде нестабільною, з періодичними опадами та коливаннями температури. Найхолоднішим днем тижня може стати п’ятниця (24 квітня), коли температура повітря становитиме лише +7 градусів (вдень) та +1 градус (вночі). 23 квітня можливий сніг із дощем за температури +2+10 градусів.

Погода в Харкові

Середня денна температура цього тижня: близько +9 градусів.

Схожий прогноз дає і сайт "Укргідрометцентру". Його фахівці також повідомляють про похолодання та попереджають, що найхолоднішим днем цього тижня може стати п’ятниця з температурами +2+6 градусів. Можливі дощі, але сніг не передбачається.

Про наближення найхолоднішого дня тижня повідомляє сервіс Meteofor. Його фахівці прогнозують лише +2+5 градусів у п’ятницю.

