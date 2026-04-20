Україну накриє нова хвиля холоду з півночі: синоптик дав прогноз погоди на кінець квітня

Подекуди температура буде нижче за норму

В останні тижні квітня погода не потішить українців теплом та стабільністю, адже синоптики прогнозують сильні опади та заморозки. Подекуди стовпчик термометра може показати до -3°С.

Що треба знати:

Найнестійкіша погода очікується 23 – 24 квітня

Дощі прогнозуються на останні дні місяця

26 квітня очікується короткочасне потепління

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, такий характер погодних умов викликаний переважанням холодних повітряних мас із півночі Європи та паралельним розвитком циклонічної діяльності.

"Таким чином, температурне тло зберігається істотно нижче норми у всіх регіонах країни, а в північних і західних областях вночі спостерігаються заморозки. Суттєвих та довгострокових змін у погодних умовах на найближчий тиждень не передбачається", — каже Кібальчич.

Він додає, що надходження повітряних мас з північного заходу сприятиме приходу на нашу територію нових і нових порцій холоду з більш північних широт. Тому практично до кінця квітня температура повітря прогнозується нижче за норму і тільки на крайньому південному сході країни, а також на Кримському півострові очікується тепліше на 2 – 5 °С.

На третю декаду квітня прогнозуються опади. Найнестійкіша погода очікується 23 – 24 квітня у зв'язку з приходом активного північного циклону та його атмосферних фронтів. Пройдуть невеликі дощі, часом помірні. Очікується поривчастий північно-західний вітер, який може посилюватися часом до 15 – 20 м/с. Далі прогнозується відносна стійкість, але з прохолодною погодою через вплив гребеня скандинавського антициклону. Чергова порція дощів прогнозується на останні дні квітня. Опади цього разу найбільше торкнуться Лівобережних регіонів України.

Температура повітря розподілиться так:

Вночі 21 та 23 квітня очікується 0…+5 °С, у більшості регіонів, крім південно-східних областей на поверхні ґрунту та в повітрі можливі заморозки -1…-3 °С; вдень повітря прогріється до +7…+13 °С, на Закарпатті та крайньому півдні місцями +14…+16 °С.

На карті показано, як територія України опиниться у своєрідному "центрі" холодної погоди стосовно сусідніх регіонів. Прогноз середньої аномалії температури на період з 20 по 27 квітня 2026 року:

Карта температур

утримається холодна погода на всій території України без істотних змін у температурному режимі. 26 квітня очікується короткочасне потепління до +2…+7 °С уночі та до +13…+18 у денний час.

очікується короткочасне потепління до +2…+7 °С уночі та до +13…+18 у денний час. З 27 квітня прогнозується похолодання. Нічні заморозки накриють переважно північну та східну половину країни, а денна температура коливатиметься в діапазоні +8…+15 °С.

