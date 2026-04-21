Апрель отменяется? Харьков может накрыть аномальное похолодание со снегом: названа дата

Средние температуры не будут превышать +9 градусов

В Харькове ожидается существенное похолодание. В самый холодный день этой недели (21-27 апреля) столбики термометров опустятся почти до +5 градусов (днем).

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Так, по данным сервиса, в ближайшие дни в областном центре погода будет нестабильной, с периодическими осадками и колебаниями температуры. Самым холодным днем недели может стать пятница (24 апреля), когда температура воздуха будет составлять всего +7 градусов (днем) и +1 градус (ночью). 23 апреля возможен снег с дождем при температуре +2+10 градусов.

Погода в Харькове

Средняя дневная температура на этой неделе: около +9 градусов.

Погода в Харькове

Погода в Харькове

Стоит отметить, что схожий прогноз дает и сайт "Укргидрометцентра". Его специалисты также сообщают о похолодании и предупреждают, что самым холодным днем на этой неделе может стать пятница с температурами +2+6 градусов. Возможны дожди, но снег не предвидеться.

Погода в Харькове

О приближении самого холодного дня недели сообщает и сервис Meteofor. Его специалисты прогнозируют всего +2+5 градусов в пятницу.

Погода в Харькове

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода встретит киевлян на неделе с 21 по 26 апреля.