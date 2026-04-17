Різке потепління мчить у Дніпро: коли чекати майже "літньої" погоди та більше 20 градусів

Денис Подставной
Весна та хмарочоси. Фото Колаж "Телеграфу"

Теплу погоду можуть зіпсувати дощі

У Дніпро незабаром прийде помітне потепління. Повітря в обласному центрі може прогрітися майже до "літніх" показників.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними сервісу Meteofor, з 24 до 30 квітня в обласному центрі очікується потепління. Стовпчики термометрів у ці дні можуть бути на рівні +15+23 градуси. Можливі невеликі дощі.

Про потепління також повідомляють фахівці сайту Meteo.ua. Однак, за їхнім прогнозом, воно очікується трохи згодом — з 2 по 16 квітня. Температура повітря у цей період очікується на рівні +16+25 градусів. Однак теплу погоду можуть зіпсувати дощі.

Потепління в Україні

Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповідав про те, що над Україною зараз домінує глибокий висотний циклон — його верхня межа сягає 16 км, виходячи до нижньої стратосфери. Він формує ядро холоду в тропосфері та підтримує циклон "Rapunzel", що несе опади та знижений температурний режим.

Однак європейські прогностичні моделі дають надію: вже на початку нового робочого тижня арктичний холод почне слабшати.

"Дощі ще затримаються, проте друга половина великоднього тижня може приємно здивувати теплішою погодою",прогнозує Постригань.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Телеграфа" " Вдягайтесь тепліше. Синоптик розповів, якою буде погода на Великдень та наступного тижня ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після Великодня в Києві різко потеплішає, але радіти поки що рано.

