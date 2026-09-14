У мера Харкова є елітний годинник, але він його ретельно "приховує": який вигляд має аксесуар

Який годинник може бути у Терехова

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Мер Харкова Ігор Терехов задекларував наручний годинник швейцарської марки Omega. У декларації вказана модель Speedmaster Automatic, а корпус описаний як виготовлений із жовтого металу.

На сайті Omega є кілька моделей Speedmaster, які можуть відповідати такому опису. "Телеграф" розібрався, який саме годинник може бути у мера Харкова та скільки він коштує.

Декларація Ігоря Терехова

Оmega Speedmaster 175.0033

Одним із варіантів, який відповідає опису в декларації, може бути Omega Speedmaster 175.0033. Це автоматичний Speedmaster у сталево-золотому виконанні: його корпус поєднує нержавіючу сталь і жовте золото.

Omega Speedmaster 175.0033

Omega Speedmaster 175.0033

Ця модель має 39-міліметровий корпус та білий циферблат із золотистими елементами. На ньому розташовані три додаткові лічильники хронографа, а навколо циферблата — тахіметрична шкала.

Всередині встановлений автоматичний механізм Omega 1140. Годинник також має характерне для моделей того періоду акрилове скло.

Speedmaster 175.0033 належить до старіших моделей лінійки та сьогодні зустрічається переважно на вторинному ринку. Його вартість залежить від стану, комплектації та конкретного екземпляра.

На eBay такий годинник зараз коштує 3 723 доллари, або 165 898 грн.

Цим годинником може бути і Omega Speedmaster Day-Date 175.0084. Це модель приблизно 1999 року з 18-каратного рожевого золота, яку Sotheby's зараз виставив на торги.

Omega Speedmaster Day-Date 175.0084

Omega Speedmaster Day-Date 175.0084

Годинник має 39-міліметровий корпус, автоматичний механізм калібру 1151, хронограф, 24-годинний індикатор та повний календар із відображенням дня, дати й місяця. У представленому на аукціоні екземплярі також встановлений браслет із 18-каратного рожевого золота.

Стартова ціна на сайті Sothebys — 12 750 доларів, або 568 159 грн.

Omega за десятки тисяч євро

На офіційному сайті виробника представлена, зокрема, модель Speedmaster Moonwatch Professional 42 мм із корпусом із 18-каратного золота Moonshine™ та чорним каучуковим ремінцем.

Її ціна становить 37 400 євро — приблизно 1,93 мільйона гривень.

Speedmaster Moonwatch Professional

Цей сплав — фірмове золото Omega, відтінок якого виробник описує як більш теплий і стійкий до зміни кольору з часом. Корпус годинника має діаметр 42 мм, а дизайн натхнений Speedmaster четвертого покоління — саме тією версією, яка стала основою сучасного Moonwatch.

Циферблат у такій моделі також виконаний із 18-каратного золота Moonshine™. Його доповнюють чорні лічильники та індекси, а навколо розташований чорний керамічний безель із тахіметричною шкалою OMEGA Ceragold™.

Є й характерна деталь, яку шанувальники Speedmaster знають за написом на безелі: знаменита точка над позначкою 90.

Omega називає Speedmaster однією з найвідоміших моделей бренду. Moonwatch, зокрема, пов'язаний із космічними місіями — виробник зазначає, що Speedmaster шість разів побував на Місяці.

На внутрішній стороні каучукового ремінця виробник зробив рельєфний малюнок місячної поверхні — відсилання до головної історії цієї моделі.

Не менш промовисто оформлена задня кришка. Вона виготовлена з полірованого 18-каратного золота Moonshine™ і має гравіювання "FIRST WATCH WORN ON THE MOON" — "Перший годинник, який побував на Місяці".

Всередині встановлений механізм OMEGA Master Co-Axial Chronometer Calibre 3861. Це сучасна версія легендарного калібру, яку Omega використовує у Moonwatch.

Speedmaster Moonwatch Professional

Є й версія з браслетом із 18-каратного золота Moonshine™. За неї Omega просить 51 800 євро, тобто близько 2,67 мільйона гривень.

Візуально він зберігає той самий характерний дизайн: золотий циферблат, чорні лічильники, чорний керамічний безель і тахіметричну шкалу.

Speedmaster Moonwatch Professional

Speedmaster Moonwatch Professional

Втім, на свіжих фото Ігоря Терехова годинника на його руці не видно, і визначити яку саме модель носить мер Харкова неможливо.

Ігор Терехов

Раніше "Телеграф" писав про те, що якийсь годинник носить екс-главком ЗСУ Олександр Сирський.