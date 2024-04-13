Політолог, боєць підрозділу ГРІМ, 41 омбр Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" оцінив зовнішньополітичну ситуацію:

Хоч Конгрес і вийшов із чергових канікул, законопроэкт про зовнішню підтримку, де закладено й десятки мільярдів доларів для нашої країни, так і не розглянуто.

Незважаючи на пробуксування із підтримкою України з боку США, ситуація, безумовно, зміниться. Наразі цьому заважає виключно виборча кампанія в Америці.

Зрозуміло, що після виборів кожен із кандидатів посилить підтримку України. Проблема в тому, що нам вона потрібна набагато раніше. На вчора, якщо бути точним.

Ми маємо двопартійну підтримку, але політичні питання для американців зараз у пріоритеті.

Сподіваюся, рішення таки буде знайдено раніше – у будь-якому форматі. Тому що така нерішучість насамперед завдає непоправної шкоди репутації самих Штатів як геополітичного союзника. З ними все менше рахуються ті ж Китай або Іран.

Відповідно, європейські держави та країни, що орієнтуються на США, в інших частинах світу починають активний пошук нових союзників. Так і з'являються нові геополітичні союзи у новій реальності. І тут США ризикують втратити весь свій вплив.