США ризикують втратити свій вплив, поки буксують допомогу Україні - Кирило Сазонов
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Політолог, боєць підрозділу ГРІМ, 41 омбр Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" оцінив зовнішньополітичну ситуацію:
Хоч Конгрес і вийшов із чергових канікул, законопроэкт про зовнішню підтримку, де закладено й десятки мільярдів доларів для нашої країни, так і не розглянуто.
Незважаючи на пробуксування із підтримкою України з боку США, ситуація, безумовно, зміниться. Наразі цьому заважає виключно виборча кампанія в Америці.
Зрозуміло, що після виборів кожен із кандидатів посилить підтримку України. Проблема в тому, що нам вона потрібна набагато раніше. На вчора, якщо бути точним.
Ми маємо двопартійну підтримку, але політичні питання для американців зараз у пріоритеті.
Сподіваюся, рішення таки буде знайдено раніше – у будь-якому форматі. Тому що така нерішучість насамперед завдає непоправної шкоди репутації самих Штатів як геополітичного союзника. З ними все менше рахуються ті ж Китай або Іран.
Відповідно, європейські держави та країни, що орієнтуються на США, в інших частинах світу починають активний пошук нових союзників. Так і з'являються нові геополітичні союзи у новій реальності. І тут США ризикують втратити весь свій вплив.
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