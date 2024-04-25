Навіть не на рік: радник Байдена розповів, на скільки вистачить виділеної Україні допомоги

У росіян можуть бути успіхи навіть попри виділення допомоги Україні

Після того, як закон про військову допомогу Україні був проголосований у Конгресі та був підписаний президентом Джо Байденом, у США буде достатньо ресурсів, щоб деякий час надавати ЗСУ потрібну допомогу. Скоріш за все, її вистачить до кінця року.

Про це розповів радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі. За його словами, без військової допомоги Україні довелося заощаджувати снаряди.

"Я справді очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну всім необхідним протягом 2024 року", — сказав чиновник.

При цьому він зазначив, що ЗСУ все ще перебувають під величезним тиском росіян і не виключив, що росіяни ще мають тактичні досягнення. За його словами, Україна все ще ризикує втратити Годин Яр та деякі інші населені пункти у східній частині країни.

Як повідомлялося раніше, представники Сенату США проголосували за допомогу Україні в ніч проти 24 квітня за київським часом. Документ підтримали 79 законодавців, а 18 висловилися проти.

Того ж дня документ підписав президент США Джо Байден. Він запевнив, що допомога почне надходити в Україну "за лічені години".