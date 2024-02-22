Нацбанк грає в монополію: чому ваша страхова компанія може зникнути

Перші кроки НБУ по регулюванню страхового ринку дуже схожі на те, що він робив на банківському за часів Валерії Гонтаревої

Нацбанк закручує гайки на страховому ринку. 16 лютого 2023 року Національний банк запровадив вимогу про додатковий аудиторський звіт щодо страховика. До аудиту фінансової діяльності страховики звикли давно, бо це вимога законодавства. Але за результатами 2023 року Національний банк вимагатиме ще додатковий звіт із детальною інформацією про підходи, методи та результати аналізу аудитором якості активів страховика.

В тому, що НБУ вимагає більше, ніж звикли страховики, немає нічого дивного. Всі пам’ятають, як Валерія Гонтарева "чистила" банківський ринок. Ключова фраза — "більше ніж звикли". Бо страхові компанії скаржаться. "Регулятор обрав курс посилення тиску на ринок замість спрощення умов роботи та запровадження інструментів підтримки, і це під час найтяжчої кризи, із якою стикається наша країна. Складається відчуття, що все робиться для того, щоб із ринку пішли невеликі та середні компанії, навіть попри їх стабільну роботу протягом 20-30 років", — вважає Генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" Вячеслав Черняховський.

Смішно, але НБУ про це попереджав. Ще в грудні 2023 року перший заступник голови Національного банку (НБУ) Катерина Рожкова попереджала, що "понад 40% страхових компаній України, після набрання чинності з 1 січня 2024 року нових вимог Національного банку, зокрема, до капіталу і платоспроможності, не будуть їм відповідати. Страховики вважають "безпідставним тиском" з боку НБУ заборону враховувати в покриття нормативу капіталу землю та житлову нерухомість. "Останню вимогу введено лише для страховиків нон-лайфа, для страхування життя це залишається прийнятними активами, — наполягає Черняховський. — Багато компаній ще не отримали від НБУ узгодження структури власності в силу того, що НБУ виставив аномальні вимоги до власників компаній щодо необхідності мати додаткові активи в розмірі їх частки в капіталі, що протирічить закону "Про акціонерні товариства" та взагалі цілям підприємницької діяльності, стає на заваді в першу чергу українським власникам-фізичним особам".

Регулятору, хоч це і відбулося під тиском Мінфіну, також закидають несвоєчасне впровадження з січня 2023 року стандарту МСФЗ 17, перехід до якого потребує суттєвих інвестицій в програмне забезпечення та додаткового персоналу. 1 грудня 2023 року НБУ провів панельну дискусію з страховиками щодо актуальних питань впровадження МСФЗ 17.

Все це — наслідок переходу страхового ринку в сферу регулювання НБУ. З 1 липня 2020 року Національний банк прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг, зокрема страхових компаній, яких тоді налічувалось 215. НБУ наголосив, що буде забезпечувати фінансову стабільність як банківського, так і небанківського сектора за ризик-орієнтованим підходом. Регулятор зосередився на дотриманні страховиками обов’язкових фінансових нормативів. За підсумками 2022 року падіння сектору страхування склало 20%, ринок залишило 27 страхових компаній. На 10 найбільших страховиків припадало 50% ринку – це "УНІКА", ARX, страхова група "ТАС", "Інго", VUSO, "Арсенал Страхування", "Універсальна", "PZU Україна" та "Оранта". І це НБУ ще не починав. Бо після того як регулятор почав чистити банківський ринок, кількість його учасників скоротилась в рази.

Згідно звітності НБУ станом на 30 вересня 2023 року в країні працювало 111 страхових компаній. Це вже менше ніж рік тому, адже на таку ж дату 2022 року їх було 139. Далі буде.