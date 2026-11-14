Звичайні стіни відходять у минуле: нова тенденція, що захоплює оселі

Для виразного ефекту достатньо виділити одну стіну в кімнаті

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Однотонні стіни та популярна техніка "цукор" поступаються місцем декоративним покриттям з ефектом рідкого перламутру. Вони створюють м’які переливи, що нагадують шовк або ніжну металеву патину, і змінюють вигляд залежно від освітлення.

Про тенденцію в оформленні інтер’єрів пише Dnevno.hr. Покриття містять дрібні світловідбивні частинки, а склад матеріалу та спосіб нанесення дають змогу отримати як делікатний блиск, так і виразну рельєфну фактуру.

Бокове освітлення підкреслює рельєф і переливи декоративного покриття Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Таке оздоблення пропонують використовувати у спальнях: перлинно-білий відтінок візуально розширює простір, шампань із золотавим відливом додає тепла, а сріблясто-сірий поєднується із сучасними меблями та холодною палітрою. Для невеликих кімнат рекомендують світлі тони з помірним блиском. Решту стін можна залишити нейтральними й матовими.

Підготовка потребує уваги: мерехтливий шар підкреслює тріщини й нерівності. Зі стіни видаляють фарбу, що відшаровується, і пил, усувають пошкодження, за потреби шпаклюють і шліфують поверхню, а потім наносять відповідну ґрунтовку. Кожен шар має повністю висохнути. Покриття наносять тонким шаром: дугоподібні рухи створюють подобу шовкових складок, перехресні додають динаміки. Перед роботою рекомендують зробити пробну ділянку й оцінити її при денному та штучному освітленні.

Як повідомляв "Телеграф", мікроцемент називають одним із трендів 2027 року та альтернативою традиційному підлоговому покриттю. Оновити інтер’єр можна без повного демонтажу старого покриття, але є важлива умова.