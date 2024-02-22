Нацбанк играет в монополию: почему ваша страховая компания может исчезнуть

Первые шаги НБУ по регулированию страхового рынка очень похожи на то, что он делал на банковском при Валерии Гонтаревой.

Нацбанк закручивает гайки на страховом рынке. 16 февраля 2023 года Национальный банк ввел требование о дополнительном аудиторском отчете по страховщику. К аудиту финансовой деятельности страховщики привыкли давно, потому что это требование законодательства. Но по результатам 2023 года Национальный банк потребует еще дополнительный отчет с подробной информацией о подходах, методах и результатах анализа аудитором качества активов страховщика.

В том, что НБУ требует больше, чем привыкли страховщики, нет ничего удивительного. Все помнят, как Валерия Гонтарева "чистила" банковский рынок. Ключевая фраза — "больше чем привыкли". Потому что страховые компании жалуются. "Регулятор выбрал курс усиления давления на рынок вместо упрощения условий работы и внедрения инструментов поддержки, и это во время тяжелейшего кризиса, с которым сталкивается наша страна. Создается ощущение, что все делается для того, чтобы с рынка ушли небольшие и средние компании, даже несмотря их стабильную работу в течение 20-30 лет", — считает Генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский.

Смешно, но НБУ об этом предупреждал. Еще в декабре 2023 года первый заместитель председателя Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова предупреждала, что "более 40% страховых компаний Украины, после вступления в силу с 1 января 2024 новых требований Национального банка, в частности, к капиталу и платежеспособности, не будут им отвечать Страховщики считают "безосновательным давлением" со стороны НБУ запрет учитывать в покрытие норматива капитала землю и жилую недвижимость. "Последнее требование введено только для страховщиков нон-лайфа, для страхования жизни это остается приемлемыми активами, — настаивает Черняховский. — Многие компании еще не получили от НБУ согласования структуры собственности в силу того, что НБУ выставил аномальные требования к владельцам компаний относительно необходимости иметь дополнительные активы в размере их доли в капитале, противоречащей закону "Об акционерных обществах" и вообще целям предпринимательской деятельности, становится помехой в первую очередь украинским владельцам-физическим лицам".

Регулятор, хотя это и произошло под давлением Минфина, также обвиняют в несвоевременном внедрении с января 2023 года стандарта МСФО 17, переход к которому требует существенных инвестиций в программное обеспечение и дополнительного персонала. 1 декабря 2023 года НБУ провел панельную дискуссию со страховщиками по актуальным вопросам внедрения МСФО 17.

Все это следствие перехода страхового рынка в сферу регулирования НБУ. С 1 июля 2020 года Национальный банк принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе страховых компаний, которых тогда насчитывалось 215. НБУ подчеркнул, что будет обеспечивать финансовую стабильность как банковского, так и небанковского сектора по риск-ориентированному подходу. Регулятор сосредоточился на соблюдении страховщиками обязательных денежных нормативов. По итогам 2022 года падение сектора страхования составило 20%, рынок оставило 27 страховых компаний. На 10 крупнейших страховщиков приходилось 50% рынка – это "УНИКА", ARX, страховая группа "ТАС", "Инго", VUSO, "Арсенал Страхование", "Универсальная", "PZU Украина" и "Оранта". И это НБУ еще не начинал. Поскольку после того как регулятор начал чистить банковский рынок, количество его участников сократилось в разы.

Согласно отчетности НБУ по состоянию на 30 сентября 2023 года в стране работало 111 страховых компаний. Это уже меньше года назад, ведь на такую же дату 2022 года их было 139. Продолжение следует.