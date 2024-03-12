Замість переробки — продаж за зниженою ціною: як Максим Горбатюк реалізує добутий на УГВ газовий конденсат

"Ефективний" менеджер з державного АТ "Укргазвидобування" (УГВ) Максим Горбатюк продовжує керувати паливним напрямком компанії. Та от біда — результатом цього стає не зростання прибутків компанії, що є головним завданням комерційного директора, а їхнє падіння. Розглянемо лише один такий приклад.

Починаючи з вересня 2023 року відбулося суттєве збільшення видобутку конденсату в компанії АТ "Укргазвидобування" у зв’язку з введенням в дослідно-промислову розробку двох нових газоконденсатних родовищ в Харківській області. Здавалося б, це прекрасно – можна продати на відкритому ринку сировину та заробити чималі гроші. Чи ще краще – переробити конденсат на паливо та продати на власних заправках. Але не все так просто.

Ще у лютому 2022 року Шебелинський завод, який спроможний переробляти до 500 тисяч тон конденсату на рік, зупинено, тож "Укргазвидобування" здійснює продаж газового конденсату власного видобутку через електронні біржові торги на ТБ "Українська енергетична біржа", в тому числі продають і газовий конденсат з нових родовищ.

Звісно, що Шебелинський завод можливо ввести в експлуатацію за певних умов, тоді б, відповідно, весь газовий конденсат пішов би на переробку, а через ТБ "Українська енергетична біржа" можна було б реалізовували товарну продукцію заводу. Також, забезпечили б самі себе дизельним пальним власного виробництва. Це позитивно вплинуло б на фінансові показники АТ "Укргазвидобування", а відповідно і на прибуток компанії. Але, на превеликий жаль, менеджери державної компанії АТ "Укргазвидобування", які відповідають за даний напрямок, прийняли рішення не запускати заводи і списати все на війну. Варіант "кошти вечором, а конденсат вранці" їх влаштовує більше. Саме таке рішення дає можливість менеджерам реалізовувати газовий конденсат на ТБ "Українська енергетична біржа" та закупати для власних потреб пальне в інших виробників.

І якщо метанольний завод менеджери АТ "Укргазвидобування" будують з 2016 року, то Шебелинський завод зупинили з лютого 2022 року. Можна припустити, що крім об’єктивних причин зацікавленість у простої заводу може бути у директора з комерційних питань Максима Горбатюка, якого призначив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Сам Горбатюк в УГВ розповідає, що він — людина Чернишова і нібито він має якийсь привілейований статус.

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, до закінчення воєнного стану біржові (аукціонні) бюлетені та бюлетені середньозважених цін не доступні для перегляду на сайті, натомість з інформацією щодо даних торгів можна ознайомитись в торговій системі.

Вивчення даних продажу газового конденсату АТ "Укргазвидобування" на сайті ТБ "Українська енергетична біржа", можливе. З вересня 2023 року відбулося суттєве збільшення конденсату, тому ми проаналізували дані щодо реалізації газового конденсату нових родовищ протягом вересня-грудня 2023 року. Відповідно, порівняні середньозважені ціни на сировину від АТ "Укргазвидобування" та Приватної компанії на однакові дати продажу.

На електронні біржові торги протягом вересня-грудня 2023 року разом (в один торговий день) були представлені позиції ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" та АТ "Укргазвидобування" (OGC-UGV-23 і до 39).

Протягом вересня-грудня 2023 року АТ "Укргазвидобування" прийняло участь в 17 електронних біржових торгах та реалізувало газовий конденсат видобутий з нових родовищ в об’ємі 26,1 тис.т, середньозважена ціна на сировину склала 38578,23 грн/т.

ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" в дати, що і АТ "Укргазвидобування" (17 електронних біржових торгів), реалізувало газовий конденсат в об’ємі 10,9 тис. т, середньозважена ціна на сировину склала 39687,41 грн/т. Отже, Приватна компанія реалізувала газовий конденсат на 2,79% дорожче, ніж державна АТ "Укргазвидобування".

У відсотках дана різниця виглядає не суттєво, і мало хто на це зверне увагу. А от якщо перевести в гривні, то різниця виглядає значно привабливіше, а саме 29 млн. грн за вересень-грудень 2023 року на 26,1тис.т газового конденсату, тобто трохи більше, ніж на мільйон на одній тисячі тон.

Далі ще цікавіше, на всіх сімнадцяти електронних біржових торгах АТ "Укргазвидобування" реалізувало газовий конденсат по середньозваженій ціні дешевше ніж ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ".

Звісно, що є дати електронних біржових торгів де середньозважена ціна АТ "Укргазвидобування" була значно менше, ніж ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ". Для прикладу порівняємо електронні біржові торги OGC-UGV-26 АТ "Укргазвидобування" 26 вересня 2023 року та ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ":

АТ "Укргазвидобування" 26.09.2023 року:

видобутий конденсат з нових родовищ реалізовано в об’ємі 900 т;

ціна за тону конденсату склала 37 850,92 грн;

реалізовано конденсату на загальну суму 34 065 828,00 грн.

ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" 26.09.2023 року:

видобутий конденсат реалізовано в об’ємі 300 т;

середньозважена ціна за тону конденсату склала 48 671,66 грн;

мінімальна ціна за тону конденсату склала 47 505,71 грн

реалізовано конденсату на загальну суму 14 601 499,25 грн.

У відсотках різниця в ціні виглядає вже суттєво, а саме на 20,3 % Приватна компанія реалізувала конденсат дорожче, ніж державна АТ "Укргазвидобування". Якщо перевести в гривні, то різниця 8,7 (при ціні 47 505,71 грн) – 9,7 млн. грн (при ціні 48 671,66 грн). Зазначимо, що за даними Української енергетичної біржі середня ціна за газовий конденсат 26 вересня 2023 року складала 39 473 гривні.

Слід зазначити, що УГВ протягом року видобуває понад 352 тис. т конденсату. Вище розглянуто лише реалізація конденсату з нових родовищ в об’ємі 26,1 тис.т (близько 7,4% від загального видобутку). Понад 50% видобутого конденсату "Укргазвидобування" реалізує на електронних біржових торгах, відповідно, навіть по заниженій ціні "всього лише" на 2,79%, сума недоотриманої вигоди з реалізації газового конденсату УГВ за результатами 2023 року може перевищувати 135 млн.грн! Цікаво, що з цього приводу думають правоохоронні органи? Адже це лише одна зі схем, які ми розглянули згідно відкритих даних. Можна припустити, що збитки від діяльності топ-менеджменту УГВ можуть бути більшими.

"Ефективність" як директора з комерційних питань Максима Горбатюка, підтверджено і даними держстатистики, де в ТОП-10 компаній за виторгом АТ "Укргазвидобування" з найбільшим кейсом в нафтогазовому комплексі посідає 7-му сходинку пропустивши вперед на 6 сходинку ПАТ "Укрнафта", а ТОВ "Д.Трейдінг" на 2 сходинці в рейтингу!

Виникають логічні питання до Горбатюка:

Чому менеджери АТ "Укргазвидобування" не запускають Шебелинський завод для переробки видобутого конденсату? Можливо "маржа" на заниженій ціні їм особисто цікавіша, ніж прибутки компанії?

Чому не переробляють весь видобутий компанією газовий конденсат на Шебелинському заводі, та не отримують власне дизельне пальне? Можливо "маржа" на закупівли дизельного пального їм особисто цікавіша, а ніж прибутки компанії?

Звісно, що менеджери "Укргазвидобування" можуть навести на перший погляд розумні аргументи — лінія фронту недалеко, є ризики для працівників, завод пошкоджено і відновлювати за ризиків нових ударів немає сенсу. Але тоді можна навести контрагумент — пройшло вже 2 роки повномасштабної війни і топ-менеджери повинні в нових умовах переорієнтуватися і перезапустити процес, що зменшить ризики втратити завод і дасть змогу ефективніше його захищати та переробляти продукцію, яка необхідна і для компанії та для ЗСУ. Втім, кар’єрні здобутки згаданого вище Максима Горбатюка наводить на думки, що очікувати ефективних рішень від комерційного директора УГВ не доводиться.

Ба більше — очевидно, що результати діяльності Горбатюка кидають тінь й на того, хто власне й призначив його на посаду в УГВ. Олексій Чернишов не може не знати про реальний стан справ в "Укргазвидобування", оскільки минулого місяця відбулося засідання правління "Нафтогазу", на якому серед іншого заслуховували звіт менеджерів "Укргазвидобування" за 2023 рік. Якщо Чернишов планує будувати подальшу кар’єру в Уряді, як про це говорять, то від неефективних менеджерів точно варто позбуватись якнайшвидше.