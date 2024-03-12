Вместо переработки — продажа по сниженной цене: как Максим Горбатюк реализует добытый на УГВ газовый конденсат

"Эффективный" менеджер по государственному АО "Укргаздобыча" (УГВ) Максим Горбатюк продолжает руководить топливным направлением компании. Но вот беда — результатом этого становится не рост доходов компании, являющийся главной задачей коммерческого директора, а их падение. Рассмотрим только один пример.

Начиная с сентября 2023 г. произошло существенное увеличение добычи конденсата в компании АО "Укргаздобыча" в связи с введением в опытно-промышленную разработку двух новых газоконденсатных месторождений в Харьковской области. Казалось бы это прекрасно – можно продать на открытом рынке сырье и заработать немалые деньги. Или лучше – переработать конденсат на топливо и продать на собственных заправках. Но не все так просто.

Еще в феврале 2022 года Шебелинский завод, способный перерабатывать до 500 тысяч тонн конденсата в год, остановлен, поэтому "Укргаздобыча" осуществляет продажу газового конденсата собственной добычи через электронные биржевые торги на ТВ "Украинская энергетическая биржа", в том числе продают и из новых месторождений.

Конечно, Шебелинский завод можно ввести в эксплуатацию при определенных условиях, тогда бы, соответственно, весь газовый конденсат пошел бы на переработку, а через ТВ "Украинская энергетическая биржа" можно было бы реализовывать товарную продукцию завода. Также, обеспечили бы сами себя дизельным топливом собственного производства. Это положительно повлияло на финансовые показатели АО "Укргаздобыча", а соответственно и на прибыль компании. Но, к сожалению, менеджеры государственной компании АО "Укргаздобыча", отвечающие за данное направление, приняли решение не запускать заводы и списать все на войну. Вариант "средства вечером, а конденсат утром" их устраивает больше. Именно такое решение позволяет менеджерам реализовывать газовый конденсат на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и закупать для собственных нужд топливо у других производителей.

И если метанольный завод менеджеры АО "Укргаздобыча" строят с 2016 года, Шебелинский завод остановили с февраля 2022 года. Можно предположить, что помимо объективных причин заинтересованность в простое завода может быть у директора по коммерческим вопросам Максима Горбатюка, которого назначил глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев. Сам Горбатюк в УГД рассказывает, что он человек Чернышева и якобы он имеет какой-то привилегированный статус.

В связи с введением военного положения в Украине с 24 февраля 2022 года, до окончания военного положения биржевые (аукционные) бюллетени и бюллетени средневзвешенных цен не доступны для просмотра на сайте, а с информацией относительно данных торгов можно ознакомиться в торговой системе.

Изучение данных продаж газового конденсата АО "Укргаздобыча" на сайте ТБ "Украинская энергетическая биржа" возможно. С сентября 2023 произошло существенное увеличение конденсата, поэтому мы проанализировали данные по реализации газового конденсата новых месторождений в течение сентября-декабря 2023 года. Соответственно, сравнимые средневзвешенные цены на сырье от АО "Укргаздобыча" и Частной компании на одинаковые даты продаж.

На электронные биржевые торги в течение сентября-декабря 2023 вместе (в один торговый день) были представлены позиции ООО "Д.ТРЕЙДИНГ" и АО "Укргаздобыча" (OGC-UGV-23 и до 39).

В течение сентября-декабря 2023 года АО "Укргаздобыча" приняло участие в 17 электронных биржевых торгах и реализовало газовый конденсат извлеченный из новых месторождений в объеме 26,1 тыс.т, средневзвешенная цена на сырье составила 38578,23 грн/т.

ООО "Д.ТРЕЙДИНГ" в даты, что и АО "Укргаздобыча" (17 электронных биржевых торгов), реализовало газовый конденсат в объеме 10,9 тыс. т, средневзвешенная цена на сырье составила 39687,41 грн/т. Следовательно, частная компания реализовала газовый конденсат на 2,79% дороже, чем государственное АО "Укргаздобыча".

В процентах данная разница выглядит не существенно, и немногие на это обратит внимание. А вот если перевести в гривну, то разница выглядит намного более привлекательно, а именно — 29 млн. грн за сентябрь-декабрь 2023 года на 26,1 тыс.т газового конденсата, то есть чуть больше миллиона на одной тысяче тонн.

Далее еще интереснее: на всех семнадцати электронных биржевых торгах АО "Укргаздобыча" реализовало газовый конденсат по средневзвешенной цене дешевле ООО "Д.ТРЕЙДИНГ".

Конечно, есть даты электронных биржевых торгов, где средневзвешенная цена АО "Укргаздобыча" была значительно меньше, чем ООО "Д.ТРЕЙДИНГ". Для примера сравним электронные биржевые торги OGC-UGV-26 АО "Укргаздобыча" 26 сентября 2023 года и ООО "Д.ТРЕЙДИНГ" :

АО "Укргаздобыча" 26.09.2023 года:

добываемый конденсат из новых месторождений реализовано в объеме 900 т;

цена за тонну конденсата составила 37850,92 грн;

реализовано конденсата на общую сумму 34 065 828,00 грн.

ООО "Д.ТРЕЙДИНГ" 26.09.2023 года:

добываемый конденсат реализовано в объеме 300 т;

средневзвешенная цена за тонну конденсата составила 48671,66 грн;

минимальная цена за тонну конденсата составила 47 505,71 грн.

реализовано конденсата на общую сумму 14 601 499,25 грн.

В процентах разница в цене выглядит уже существенно, а именно на 20,3%. Частная компания реализовала конденсат дороже, чем государственное АО "Укргаздобыча". Если перевести в гривну, то разница в 8,7 (при цене 47 505,71 грн) – 9,7 млн. грн (при цене 48 671,66 грн). Отметим, что по данным Украинской энергетической биржи, средняя цена за газовый конденсат 26 сентября 2023 года составляла 39 473 гривны.

Следует отметить, что УГД в течение года добывает более 352 тыс. т конденсата. Выше рассмотрена только реализация конденсата из новых месторождений в объеме 26,1 тыс.т (около 7,4% от общей добычи). Более 50% добываемого конденсата "Укргаздобыча" реализует на электронных биржевых торгах, соответственно, даже по заниженной цене "всего лишь" на 2,79%, сумма недополученной выгоды по реализации газового конденсата УГД по результатам 2023 года может превышать 135 млн. грн. Интересно, что на этот счет думают правоохранительные органы? Ведь это одна из схем, которую мы рассмотрели согласно открытым данным. Можно предположить, что ущерб от деятельности топ-менеджмента УГД может быть больше.

"Эффективность" как директора по коммерческим вопросам Максима Горбатюка, подтверждена и данными госстатистики, где у ТОП-10 компаний по выручке АО "Укргаздобыча" с крупнейшим кейсом в нефтегазовом комплексе занимает 7-ю строчку пропустив вперед на 6 строчку ПАО "Укрнафта". ООО "Д.Трейдинг" на 2 строчке в рейтинге!

Возникают логические вопросы к Горбатюку:

Почему менеджеры АО "Укргаздобыча" не запускают Шебелинский завод по переработке добытого конденсата? Возможно, "маржа" на заниженной цене им лично интереснее прибыли компании?

Почему не перерабатывают весь добываемый компанией газовый конденсат на Шебелинском заводе и не получают собственно дизельное топливо? Возможно, "маржа" на закупки дизельного горючего им лично интереснее, чем доходы компании?

Конечно, менеджеры "Укргаздобычи" могут навести на первый взгляд разумные аргументы — линия фронта недалеко, есть риски для работников, завод поврежден и восстанавливать при рисках новых ударов нет смысла. Но тогда можно привести контрагумент — прошло уже 2 года полномасштабной войны и топ-менеджеры должны в новых условиях переориентироваться и перезапустить процесс, что уменьшит риски потерять завод и позволит эффективнее его защищать и перерабатывать продукцию, которая необходима и компании и ВСУ. Впрочем, карьерные достижения вышеупомянутого Максима Горбатюка наводят на мысли, что ожидать эффективных решений от коммерческого директора УГО не приходится.

Более того, очевидно, что результаты деятельности Горбатюка бросают тень и на того, кто собственно и назначил его на должность в УГВ. Алексей Чернышев не может не знать о реальном положении дел в "Укргаздобыче", поскольку в прошлом месяце состоялось заседание правления "Нафтогаза", на котором среди прочего заслушивали отчет менеджеров "Укргаздобычи" за 2023 год. Если Чернышев планирует строить дальнейшую карьеру в Правительстве, как об этом говорят, то от неэффективных менеджеров точно следует избавляться как можно быстрее.