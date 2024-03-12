Після довгої паузи: США готують великий пакет допомоги для України, ЗМІ дізналися деталі

Фінансування цього пакету здійснюється за рахунок кредитів, повернутих Пентагону

Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет військової допомоги на суму 400 млн доларів. Це перший такий крок за останні кілька місяців.

Про це пише Reuters. Зазначається, що чиновники, які говорять на умовах анонімності, заявили, що оголошення очікується пізніше у вівторок, 12 березня.

"Один із чиновників повідомив, що фінансування цього пакету здійснюється за рахунок кредитів, повернутих Пентагону за нещодавні закупівлі", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги Україні може сягнути 400 млн доларів. Він може стати першим цього року. Варто додати, що додаткові кошти для України, як і раніше, блокуються лідерами республіканців у Конгресі.

"Палата представників перебуває під тиском, щоб ухвалити пакет заходів національної безпеки на суму 95 мільярдів доларів, який збільшить допомогу Україні, Ізраїлю, а також Індо-Тихоокеанському регіону. Цей закон був схвалений Сенатом 70 голосами проти 29, але речник Палати представників від республіканської партії Майк Джонсон відмовився винести законопроект про допомогу на голосування у Палаті представників", — пише Reuters.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Білий дім розглядає ще один варіант надання допомоги Україні. Його позначають як запасний.