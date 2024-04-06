Эксперты разошлись в прогнозах: какой будет стоимость доллара в апреле

Курс доллара с НБУ на несколько копеек выше 39 грн/долл

В марте эксперты ожидали, что курс в апреле будет ниже 39 грн. Прогнозы совпадают с реальностью, однако возможны колебания. Так что финансовые эксперты выражают разные оценки того, каким будет курс в ближайшую неделю.

Глава департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой считает, что стоимость доллара на межбанке и на наличном рынке будет колебаться в пределах 39-40 грн за доллар. Отклонение от курса, который будет в понедельник в течение недели, не превысит 60 — 70 копеек, считает банкир.

Более оптимистичные оценки у аналитика Александра Болтяна. Он считает, что курс в апреле в среднем будет колебаться в диапазоне от 38 до 39 грн за доллар. Причину усматривает в продолжающейся поддержке других стран.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает вероятным еще большее снижение цены на доллар. В оценке апрельского курса он отметил, что сейчас курс находится в пределах 38,3-38,5 грн за доллар, но есть вероятность, что он может колебаться около 37 грн за USD. По состоянию на утро 6 апреля стоимость доллара США в наличном курсе составляет 39,22/39,33 грн., в банках в среднем 38,9/39,38 грн.

Курс валют

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чтобы отложить на авто, украинцу нужно работать в среднем 21 год. Это учитывая откладывание 20% дохода и получение средней зарплаты по стране.