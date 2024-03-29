Навесні долар суттєво подешевшає? Причини та прогноз експерта

У березні партнери України активізувалися

За прогнозами експертів, у квітні курс долара в Україні має бути нижчим за 39 гривень. Це пов'язано з грошовими надходженнями до нашої країни від донорів і кредиторів.

НБУ має привід для спокою, йдеться в статті "Телеграфа". Днями Україна отримала великі грошові надходження. Йдеться про перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу, також Канада надала 1,5 млрд доларів. Рада директорів МВФ 21 березня завершила перегляд розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це еквівалент близько 880 мільйонів доларів.

Сумарно йдеться про 7,5 млрд доларів. У квітні Європейська комісія планує виділити Україні два транші на суму 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги в рамках механізму Ukraine Facility. Рекордні міжнародні фінансові вливання позначаться на макропоказниках.

"Для мене очевидно, що наприкінці березня буде, ймовірно, новий рекорд у міжнародних резервах НБУ, за місяць вони зростуть з 37,1 млрд до 42 млрд доларів на кінець квітня", — прогнозує економіст Данило Монін.

Він додав, що це зміцнить гривню. За прогнозами Моніна, залежно від політики НБУ курс долара може знизитися до 38,5-38,8. Однак відбудеться це не найближчими днями: 29 березня у США – День ветерана, ринок не працюватиме.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Військові скуповують валюту? Що буде з доларом найближчим часом і чому він так стрімко зростає

Нагадаємо, за прогнозами S&P Global Ratings, у 2024 році курс долара в Україні може досягти 41 гривні, а у 2025 році – 43,8 гривні.