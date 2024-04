Обсяг імпорту золотих зливків в Україну повернувся на рівень до початку великої війни. Навіщо країні, що воює, стільки жовтого металу?

Банки у лютому цього року імпортували золота на 8,3 млн доларів. Саме стільки було ввезено в лютому 2022-го. Якщо порівнювати з весною 2022 року, то зростання взагалі шалене, адже золото не імпортували взагалі. Воно і не дивно, бо НБУ на кілька місяців забороняв продаж банківських металів у касах. В серпні 2022-го Нацбанк знов дозволив такі операції. І попит повернувся.

Золото може бути непоганим інструментом інвестицій. З початку року вартість дорогоцінного металу на світових біржах зросла на 12%. Не дивно, що банкіри кажуть про підвищений попит.

А от з пропозицією все гірше. Купити золотий зливок можна, але треба додати зусиль і пройтись по відділеннях. До того ж чимало великих банків припинили операції з золотом. Згорнули свою діяльність з банківськими металами ПУМБ, ТАСКомерцбанк, Укрексімбанк. Ощадбанк у вересні 2022 року задекларував відновлення операцій з банківськими металами, але так і не зробив цього. В ОТП Банку продаж банківських зливків звели до операцій лише в головному офісі, та "в межах залишку банківських металів у відділенні". В Укргазбанку продаж зливків ніби є, але власне золота хронічно немає.

Імпорт банківського золота в Україну

Фактично єдиний з великих банків, де можна купити золото, — Приватбанк. Проте метал є не у всіх відділеннях.

Найбільший попит на золото — в Києві. Цю очевидну гіпотезу підтверджує, наприклад, директор департаменту казначейства Com in Bank Герман Марченко. "У столиці клієнти як купують, так і продають золоті зливки", — каже він. Цікаво, але кол-центр Com in Bank каже, що у київських відділеннях золота немає. Схожа ситуація і в купі інших банків, куди телефонував "Бізнес-Телеграф". Тобто імпортоване скуповують.

Що саме купують? Найбільш затребувані в інвесторів зливки — 50- та 100-грамові. В Приватбанку на момент роботи над цим текстом був один такий — в Києві.

Цікаво, але схоже, що банки більш охоче купують золото, аніж продають. Наприклад, невеликий РадаБанк в лютому 2024 року навіть розширив мережу відділень, які купляють золото, з 3 до 11. Для порівняння: у ПриватБанку всього 4 відділення , де клієнти можуть оцінити та продати банківські золоті зливки. Також виключно купівлю банківських зливків здійснює Банк "Південний".

Різниця між купівлею та продажем помітна. Приватбанк продає 10-грамовий зливок за 32 900 грн, а купляє за 28 250. То ж інвестиції в золото мають сенс на довгий термін.

Чи є сенс купляти золото зараз? Воно завжди дорожчає в період криз. Так було після вторгнення Росії до України. Так було під час чергової війни на Близькому Сході, за минулий рік золото здорожчало на 13%. А ситуація у світі виглядає не дуже спокійною. А от фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетьман радить інші інструменти інвестування. На його думку, з урахуванням рівня міжнародних резервів НБУ, гривня не буде дешевшати дуже стрімко. То ж облігації і навіть депозити можуть бути привабливішими за золото.