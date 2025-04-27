Жахлива ДТП сталася на недобудованій об’їзній дорозі Житомира: повідомляють про загиблих (відео)

Легковик отримав серйозні пошкодження

На трасі "Київ-Чоп" сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії можуть бути жертви.

Інформація про це з’явилася в одному зі столичних Telegram-каналів. Там опублікували відповідне відео, зроблене на трасі.

На кадрах видно, що посеред дороги стоїть розгорнутий у бік легковик, який отримав внаслідок ДТП серйозні механічні пошкодження в передній частині.

Автор ролика уточнив, що аварія сталася на недобудованій об’їзній дорозі Житомира. Він також зазначає, що, ймовірно, у ДТП є загиблі.

У коментарях під постом повідомляють, що ДТП сталося 26 квітня. Варто додати, що офіційної інформації від поліції про цю подію немає.

Довідка: об’їзна дорога Житомира — це інфраструктурний проєкт, призначений для розвантаження транзитного транспорту з міських вулиць. Її будівництво розпочалося ще у 2018 році, проте досі так і не було завершено.

Північна об’їзна дорога Житомира проходить вздовж траси М-06 (Київ – Чоп) та призначена для обходу міста з півночі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Полтавській області сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та легковика.