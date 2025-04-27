Монету дворічної давнини продають майже за 100 доларів: дізнайтеся, що в ній особливого

Декоративні елементи, символічний напис та ідеальний стан роблять товар ще більш унікальним

Після початку повномасштабного вторгнення Росії предмети, що мають національне значення, набули ще більш особливої популярності серед українців. До прикладу, унікальна монета номіналом 10 гривень 2023 року виставлена на продаж для тих, хто шукає рідкісні екземпляри.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Як зазначив автор, монета має ідеальний стан, що є важливим фактором для любителів нумізматики.

Центральною частиною монети є стилізоване зображення щита з мечем та іншими елементами, що додає монеті символічного значення. По колу розміщено напис українською мовою: "Разом до перемоги" у верхній частині та "Командування об'єднаних сил ЗСУ" — у нижній, що підкреслює важливість підтримки наших захисників.

Матеріал монети виглядає металевим і має сріблястий колір, а дизайн навколо номіналу складається з декоративних елементів, які надають монеті вишуканого вигляду.

Придбати такий лот можна за 4 000 гривень і він безперечно стане чудовим доповненням до будь-якої колекції. Доступні кілька способів доставки: "Укрпошта", "Meest" або "Нова Пошта". Важливо зазначити, що товар не підлягає поверненню.

Монета є справжнім витвором мистецтва, яке варте уваги! Якщо ви є нумізматом або шукаєте рідкісні предмети для своєї колекції, не втрачайте можливість придбати цей ексклюзивний екземпляр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Національний банк України вперше за всю історію своєї програми випустив пам'ятну монету, форма якої нагадує великодню писанку, до світлого свята Великодня.