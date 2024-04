Объем импорта золотых слитков в Украину вернулся на уровень до начала войны. Зачем воюющей стране столько желтого металла?

Банки в феврале этого года импортировали золота на 8,3 млн долларов. Именно столько было ввезено в феврале 2022-го. Если сравнивать с весной 2022 года, то рост вообще бешеный, ведь золото не импортировали вообще. Оно и не удивительно, потому что НБУ на несколько месяцев запрещал продажу банковских металлов в кассах. В августе 2022 года Нацбанк вновь разрешил такие операции. И спрос вернулся.

Золото может быть хорошим инструментом инвестиций. С начала года стоимость драгметалла на мировых биржах выросла на 12%. Неудивительно, что банкиры говорят о повышенном спросе.

А вот с предложением все гораздо хуже. Купить золотой слиток можно, но надо приложить усилия и пройтись по отделениям. К тому же многие крупные банки прекратили операции с золотом. Свернули свою деятельность с банковскими металлами ПУМБ, ТАСКомерцбанк, Укрэксимбанк. Ощадбанк в сентябре 2022 года задекларировал возобновление сделок с банковскими металлами, но так и не сделал этого. В ОТП Банке продажу банковских слитков свели к операциям только в головном офисе и "в пределах остатка банковских металлов в отделении". В Укргазбанке продажи слитков вроде есть, но собственно золота хронически нет.

Импорт банковского золота в Украину

Фактически единственный из крупных банков, где можно купить золото, – Приватбанк. Однако металл есть не во всех отделениях.

Наибольший спрос на золото – в Киеве. Эту очевидную гипотезу подтверждает, например, директор департамента казначейства Com in Bank Герман Марченко. "В столице клиенты как покупают, так и продают золотые слитки", — говорит он. Интересно, но колл-центр Com in Bank говорит, что в киевских отделениях золота нет. Похожая ситуация и в куче других банков, куда звонил "Бизнес-Телеграф". То есть импортированное скупают.

Что именно покупают? Наиболее востребованы у инвесторов слитки – 50- и 100-граммовые. В Приватбанке на момент работы над этим текстом был один такой — в Киеве.

Интересно, но похоже, что банки охотнее покупают золото, нежели продают. К примеру, небольшой РадаБанк в феврале 2024 года даже расширил сеть отделений, покупающих золото, с 3 до 11. Для сравнения: в ПриватБанке всего 4 отделения, где клиенты могут оценить и продать банковские золотые слитки. Также исключительно покупку банковских слитков осуществляет Банк "Південний".

Разница между покупкой и продажей заметна. Приватбанк продает 10-граммовый слиток за 32 900 грн, а покупает за 28 250. Поэтому инвестиции в золото имеют смысл на длительный срок.

Есть ли смысл покупать золото сейчас? Оно всегда дорожает в период кризисов. Так было после вторжения России в Украину. Так было во время очередной войны на Ближнем Востоке, за прошлый год золото подорожало на 13%. А ситуация в мире выглядит не слишком спокойной. А вот специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетьман рекомендует другие инструменты инвестирования. По его мнению, с учетом уровня международных резервов НБУ гривна не будет дешеветь слишком стремительно. Так что облигации и даже депозиты могут быть привлекательнее золота.