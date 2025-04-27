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Припинення вогню близьке як ніколи з початку повномасштабної війни, — The Telegraph

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Припинення вогню може бути вже близько Новина оновлена 27 квітня 2025, 12:11
Припинення вогню може бути вже близько. Фото Генштаб ЗСУ

Мирна угода навряд чи означатиме перемогу для України

Заяви президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа після зустрічі на похороні Папи Римського говорять про те, що перемир’я у війні стало як ніколи близьким. Проте Україна ризикує втратити позиції.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що і після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним, Трамп сказав таке:

"Гарний день переговорів та зустрічей з Росією та Україною. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони мають зустрітися на дуже високому рівні, щоб "довести її до кінця"... більшість основних пунктів узгоджено".

Як пишуть журналісти, виходячи із заяв лідерів, зараз повне припинення вогню ближче, ніж будь-коли за час повномасштабного вторгнення в Україну. Проте мирна угода навряд чи означатиме перемогу для України.

При цьому The Telegraph припускає, що на даному етапі поступки з українського боку нібито неминучі.

"Росія, безперечно, має перевагу в виснажливій кампанії, яка повільно її виснажує. Трамп не буде рішуче втручатися в цю війну", — зазначається у статті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на тлі зустрічі Зеленського та Трампа у Кремлі зробили гучну заяву про переговори з Україною.

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#Дональд Трамп #Володимир Зеленський #припинення вогню