В Україні може виникнути дефіцит електроенергії: коли це станеться

Це наслідки атаки 22 березня

Цього літа в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Причина у втраті потужностей.

Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, ДТЕК втратила половину своїх генеруючих потужностей в результаті ракетної атаки в 22 березня.

"Вразили кілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був уражений об’єкт, що гідрогенерує. Друга частина — ворог дуже багато разів потрапив у мережеві вузли "Укренерго", трансформатори тощо… Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації", — сказав Коваленко.

Він приховує, що відновлення потужностей займе місяці.

Як відомо, ДніпроГЕС у Запоріжжі, по якій вдарили росіяни, швидко відновити не вдасться. Для відновлення деяких агрегатів потрібно від 18 до 24 місяців.

Зазначимо, масована ракетна атака російських окупантів на об’єкти української енергетики вранці 22 березня стала наймасштабнішою за весь опалювальний сезон 2023/24.

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться ДніпроГЕС, а також про те, коли ліквідують наслідки обстрілу.