Усик — Ф’юрі 2: суддівські записки і що нарахував Штучний інтелект

Що нарахували судді в реванші Усик — Ф’юрі 2

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою шоу Олександр Усик (23-0, 14 КО) захистив титули WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, перемігши британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) у реванші.

За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українцю з рахунком 116-112 (тричі). Queensberry Promotions у соцмережі Х опублікувала суддівські записки.

Усик — Ф’юрі 2: суддівські записки

Крім того, Matchroom Boxing повідомляє, що Штучний інтелект віддав перемогу Усику з рахунком 118-112. До речі, ШІ вперше в історії боксу судив бій, проте його голос не враховувався.

Додамо, що на вечорі боксу у Саудівській Аравії виступили четверо українців. Раніше у 10-раундовому поєдинку андеркарда українець Андрій Новицький захистив свій титул у надважкій вазі. Потім боксер Усика Даніель Лапін переміг за очками, завоювавши другорядний чемпіонський пояс. Крім того, українець Сергій Богачук здобув дострокову перемогу.

Зазначимо, у першому поєдинку Усик — Ф’юрі, який також пройшов у Ер-Ріяді, Олександр роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. "Циганський король" тоді не визнав поразки, моментально активувавши опцію реваншу.