Усик — Ф’юрі 2: онлайн-трансляція бою

На кону поєдинку 4 пояси у надважкій вазі

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головній події шоу на ринг вийдуть чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) та колишній чемпіон світу у цій вазі британець Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Усик — Ф’юрі 2. Орієнтовно головний поєдинок шоу на Kingdom Arena розпочнеться після опівночі.

Онлайн-трансляція бою Усик — Ф'юрі 2 (оновлюється)

Що стоїть на кону бою Усик — Ф'юрі 2

На відміну від першого поєдинку, другий бій між Усиком та Ф’юрі не є історичною подією у світі боксу. Усе через те, що цього разу на кону бою стоять лише три основні й один другорядний титул — Усик ще влітку віддав пояс IBF, який розіграли на шоу Джошуа — Дюбуа. Проте Кіт і Циганський король зароблять величезні гонорари в реванші, причому Олександр, за чутками, вперше у кар’єрі отримає понад 100 млн доларів за бій.

Де і коли дивитися бій Усик — Ф’юрі 2

У світі офіційним транслятором бою Усик — Ф'юрі 2 є стрімінговий сервіс DAZN, який пропонує своїм підписникам подивитися шоу за 824 грн. В Україні переглянути реванш між британцем та українцем також можна на медіаплатформі Megogo за підписками: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" та MEGOPACK XL (вартість від 149 грн). До речі, бої на вечорі боксу в Ер-Ріяді стартують о 19:00 за київським часом. Очікується, що Усик та Ф’юрі вийдуть на ринг після опівночі.

Промо відео бою Усик — Ф'юрі 2

Прогноз букмекерів на бій Усик — Ф’юрі 2

Усик є невеликим фаворитом у реванші. Аналітики оцінили ймовірність перемоги "Кота" у 61%, а "Циганського короля" — у 42% при маржі букмекерів у 3%. Додамо, що Штучний інтелект розділився на думці щодо переможця бою.

Зазначимо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля. Ф’юрі не визнав поразки.

Відео першого бою Усик — Ф’юрі

Нагадаємо, тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. А за день до бою Усик та Ф’юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування. Британець переважив українця майже на 25 кг – 127,4 кг проти 102,5 кг. Цікаво, що фінальна дуель поглядів тривала лише 3 секунди, після чого "Циганський король" відвернувся від українця.