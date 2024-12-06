Усик — Ф’юрі 2: де і коли дивитися бій-реванш

Великий бій відбудеться у Саудівській Аравії

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі 2. Український "Кіт" підходить до поєдинку у статусі фаворита.

У прямому етері шоу боксу Усик — Ф’юрі 2 покаже стрімінговий сервіс DAZN. Про це повідомляє "Телеграф".

Де і коли дивитися бій Усик — Ф'юрі 2

Вечір боксу Усик — Ф’юрі 2 розпочнеться 21 грудня о 21:00 за київським часом. Головний поєдинок шоу орієнтовно розпочнеться 22 грудня о 01:00 за київським часом. Трансляція на DAZN буде платною: вартість перегляду шоу 824 грн.

Окрім того, поєдинок в Україні покаже Megogo. Трансляція буде доступна за підписками: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL", а також на окремому поп-ап-каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Промо відео бою Усик — Ф'юрі 2

Нагадаємо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. Бій-реванш знову відбудеться в Ер-Ріяді. На шоу також виступлять ще троє українців: Сергій Богачук, Андрій Новицький та Даніель Лапін.

Повне відео бою Усик — Ф’юрі 2

Додамо, що Усик і Ф’юрі перетнулися на вечорі боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід українець прибув у образі "Хітмена".