По всій Україні через масований обстріл можуть відключити світло, названо час: де подивитися графіки

Цілями нового російського обстрілу стали тепло та гідроелектростанції

Через новий масований російський обстріл, який терористи провели в ніч проти 8 травня, по всій Україні можливі відключення світла. Через атаку та бойові дії відключення вже зараз є у 9 областях нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". Там пояснили, що цілями нового російського обстрілу стали тепло та гідроелектростанції. Також російські "шахеди" пошкодили обладнання одного з об’єктів "Укренерго" у центральному регіоні.

"Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами. Наразі на пошкоджених об’єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи", — кажуть у пресслужбі.

Загалом за цю ніч була атакована енергетична інфраструктура у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. І це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктах енергетики, починаючи з 22 березня.

Обмеження споживання

Сьогодні ввечері з 18.00 до 23.00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Про те, як саме діятимуть графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

"Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи", — пояснили енергетики.

У цей час громадян просять споживати електроенергію економно.

Нагадаємо, що про наслідки нового російського обстрілу ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.