Перекази коштів з картки на картку обмежать: в НБУ пояснили, чого чекати волонтерам

Позиція Нацбанку принципова

Рішення НБУ, яке має на меті обмежити операції з картки на картку фізичних осіб, ніяк не зачепить волонтерів. Про це сказав очільник Нацбанку Андрій Пишний, наголосивши на тому, що така позиція принципова.

Відповідну заяву Пишний зробив в інтерв’ю "Ми-Україна". При цьому він зауважив, що рішення про обмеження операцій ще не прийнято і поки лише обговорюється.

"Жодним чином ті інновації, які зараз Національний банк виніс на обговорення, не обмежуватимуть роботу волонтерів. Це принципово. Ще раз хочу наголосити — волонтери не відчують, це для нас пріоритет. Завжди комунікація Національного банку, навіть попри ті обмеження, які були запроваджені в рамках антикризових заходів, комунікація з волонтерами у нас була в пріоритеті", — зазначив Пишний.

Крім того, за словами очільника НБУ, питання ще раз буде ретельно обговорене з волонтерами.

"Якщо виникне потреба — будемо калібрувати рішення. Наразі ініціативи, які виносить Національний банк на обговорення, повинні сприяти тому, щоб остаточне рішення врахувало і можливі ризики, і негаразди, які виникнуть", — зауважив голова НБУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Нацбанку обговорюють обмеження на переказ коштів з картки на картку. Мова про 30 операцій на місяць і до 100 тис. грн. Нововведення стосуватиметься лише вихідних операцій. Приймати, як і раніше, можна буде необмежену кількість переказів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що НБУ ухвалив рішення, на яке давно чекали. Нацбанк дозволив бізнесу виводити дивіденди.