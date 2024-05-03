Гроші під заставу дрона чи тепловізора більше не видадуть: що відомо про заборону НБУ

Рішення ввели через азартні ігри в інтернеті

З 4 травня 2024 року банки, ломбарди та інші небанківські фінансови установи не зможуть видавати гроші під заставу дрону, тепловізора чи іншого товару подвійного використання. Ці зміни зазначені у постановах Правління Національного банку України №51 та №53.

Заборона поширюється на всі товари, які включені до Єдиного списку товарів подвійного використання. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Ломбарди повертаються на ринок мікрокредитів

"Заборона введена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет", введеного в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, з метою сприяння безпеці та стабільності банківської системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав врегулювати діяльність онлайн-казино. Так він відреагував на петицію небайдужих українців, в якій говорилось про заборону роботи цих віртуальних закладів.

До цього народ спонукала "епідемія азартних ігор" серед військовослужбовців ЗСУ. Про це також писали деякі західні ЗМІ.

Зокрема, на проблему ігроманії звертали увагу народний депутат Олексій Гончаренко та солдат аерозвідник 59-ої бригади Павло Петриченко. Історію останнього прикріпляємо у скрінах.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада підтримала гучний законопроєкт про гральний бізнес. 272 народні депутати проголосували "За" ліквідацію КРАІЛ та обмеження роботи онлайн-казино.