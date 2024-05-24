Переводы средств с карты на карту ограничат: в НБУ объяснили, чего ждать волонтерам

Позиция Нацбанка принципиальна

Решение НБУ, которое имеет целью ограничить операции с карты на карточку физических лиц, никак не коснется волонтеров. Об этом сказал глава Нацбанка Андрей Пышный, отметив, что такая позиция принципиальна.

Соответствующее заявление Пышный сделал в интервью "Мы-Украина". При этом он отметил, что решение об ограничении операций еще не принято и пока только обсуждается.

"Никаким образом те инновации, которые сейчас Национальный банк вынес на обсуждение, не будут ограничивать работу волонтеров. Это принципиально. Еще раз хочу подчеркнуть — волонтеры не почувствуют, это для нас приоритет. Всегда коммуникация Национального банка, даже несмотря на те ограничения, которые были введены в рамках антикризисных мер, коммуникация с волонтерами у нас была в приоритете", — отметил Пышный.

Кроме того, по словам главы НБУ, вопрос еще раз будет тщательно обсужден с волонтерами.

"Если возникнет потребность — будем калибровать решение. Сейчас инициативы, которые выносит Национальный банк на обсуждение, должны способствовать тому, чтобы окончательное решение учло и возможные риски, и возникшие неурядицы", — отметил глава НБУ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Нацбанке обсуждают ограничения на перевод средств с карты на карту. Речь о 30 операциях в месяц и до 100 тыс. грн. Нововведение будет касаться только исходных операций. Принимать по-прежнему можно будет неограниченное количество переводов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что НБУ принял решение, которого давно ждали. Нацбанк разрешил бизнесу выводить дивиденды.