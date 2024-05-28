Що буде з волонтерами? Гетьманцев пояснив обмеження переказів з картки на картку

Це рішення Нацбанку багатьох обурило

Національний банк України планує ввести обмеження на перекази по картках фізичних осіб. Попередньо, вони складатимуть 100 тисяч гривень на місяць та 30 операцій для кожного рахунку.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив "Бізнес-Телеграфу" для чого Нацбанк готує обмеження за картковими переказами українців ― не більше 100 000 гривень на місяць.

"Ці обмеження спрямовані на протидію так званим схемам з дроперами, тобто нелегальним розрахункам (за наркотики, нелегальну горілку, тютюн, нелегальний гральний бізнес і навіть діяльність в інтересах ворога), із використання банківських карток громадян, ― каже Гетманцев. ― Картки за згодою або без згоди отримуються від громадян і за цими картками здійснюються перерахування величезних тіньових потоків".

На його думку, більшість українців від обмежень суми переказів не постраждають. "Заходи торкнуться менше одного відсотка клієнтів банків", ― зазначив Гетманцев.

Він підтвердив схему обмежень: не більше 100 000 гривень можна буде переказувати за кожним банківським рахунком. Схожа модель обмежень зараз стосується платежів за кордон. Кожний українець може сплатити не більше 100 000 гривень на місяць в одному банку. Але якщо банків кілька, то і грошей можна витратити більше.

"Волонтерів і звичайних платежів це не торкнеться. Тільки платіжних аномалій", ― обіцяє Гетманцев.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде після введення обмежень на перекази з карток. Особливості користування платіжними засобами зміняться для двох категорій населення.