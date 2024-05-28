Народ вже нервує: журналіст пояснив, коли і чому НБУ обмежить операції з картками

Це важливо знати українцям до того, як введуть ліміти

Ті обмеження на перекази з картки на картку, які нещодавно анонсував Нацбанк, запровадять приблизно через 3 тижні. Причина такого рішення у так званих "грошових мулах" (фінансових махінаціях).

Про це головний редактор ділового журналу "Деньги.ua" Олександр Крамаренко розповів в ефірі програми "Про гроші". Деталі читайте у матеріалі "Телеграфу" під назвою "Що буде із замороженими російськими активами, курсом долара та обмеженнями банківських карток".

"По-перше, обмеження або якісь інші, або ці будуть запроваджені десь через три тижні. І про це я почув на цій самій зустрічі, про яку Національний банк повідомляв, що вони спілкувалися з журналістами в минулий четвер", ― сказав Крамаренко.

Обмеження ввели через "грошові мули". Це шахрайська схема, яка полягає у передачі власної картки зацікавленій особі, а та через неї проводить величезні суми.

"Дійсно, вони бачать проблему в тому, що є так звані "грошові мули". Тобто люди, які або не знають, або свідомо віддають свої картки для використання іншим особам. Тобто якийсь студент, пенсіонер або безробітний хоче отримувати кілька тисяч гривень на місяць. І він відкриває картки під керуванням зацікавленої особи, махінатора, називаємо його так.

І потім цей махінатор починає такими картками користуватись як власними. Через ці картки проганяють величезні суми. Там мова йде навіть не про сотню тисяч. А про пів мільйона, мільйон, майже два мільйони. Нам озвучували певні характерні випадки. І це найцікавіше", ― сказав Крамаренко.

Активні операції тривають кілька днів, поки банк не зацікавиться ними. Потім виникають запитання до власника картки, але на той час транзакції вже відбулись. Цим користуються махінатори, щоб обслуговувати нелегальні гральні системи і не тільки.

"Це відбувається буквально кілька днів. А потім банк, коли бачить цю активність, запитує у людини: в чому проблема. Але операції вже відбулися.

Це використовують для обслуговування нелегальних гральних систем, всіляких онлайн-казино, при торгівлі нелегальним алкоголем", ― сказав Крамаренко.

Нацбанк анонсував ліміти на перекази з картки фізичної особи на карту іншої фізособи. Обмеження на суму переказу становитиме 100 тисяч гривень, а кількість їх не перевищуватиме 30 транзакцій. Ліміти вводяться лише на вихідні перекази.

Раніше "Телеграф" писав, як Гетманцев прокоментував ліміти на перекази, які збирається ввести Нацбанк. Він запевнив, що більшість українців навіть не помітять обмежень.