Критичних обʼєктів поменшає: експерт пояснив, яких змін з відключеннями світла варто очікувати в Україні

Залишилось лише почекати два тижні

В Україні, окрім помʼякшення графіків відключень світла, очікується, що "несправедливість" з обмеженнями енергопостачання зміниться після 24 червня. Адже до цього дня місцева влада має переглянути списки підприємств, які було внесено до переліку критичної інфраструктури.

Проте повного балансу не буде, адже у більших містах і більше обʼєктів, які не відключатимуть. Про це "Телеграфу" розповів доктор наук з державного управління, професор Києво-Могилянської школи врядування, який працює на стику суспільного врядування, економіки та енергетики Геннадій Рябцев, детальніше читайте у матеріалі "Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує, — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення та як зігрітися взимку".

"Мова про постанову уряду №600 і про те, що зараз дуже велика кількість підприємств записали себе в об'єкти критичної інфраструктури. Виявилось, що Національний цирк – це підприємство критичної інфраструктури, яке не можна вимикати. І таких прикладів багато. Тож місцева влада має переглянути і оновити переліки об'єктів критичної інфраструктури, щоб розподіл лімітів був більш справедливим. Наскільки цей перелік зменшиться, я не можу сказати, але він зменшиться, це точно", — зазначив Рябцев.

Проте він додав, що кількість таких обʼєктів у великих містах, і зокрема в Києві, буде більша, тому ситуація пропорційно до інших міст не збалансується.

"Так, ми багато чуємо про несправедливий розподіл світла відносно Києва. Але по Києву сьогодні забезпечується попит на 80%, а по Київській області, наприклад, — на 68%", — додав експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що в Уряді прийняли розпорядження, за яким органи влади мають відмовитись від того, що додатково навантажує енергосистему. Зокрема, йдеться про кондиціонери, а також про освітлення будівель і прилеглої території.